Cosa si mangia a pranzo? Mangiamo un bel Milan-Sampdoria e che sia gustoso. Proprio alle 12.30 di domenica a San Siro si gioca Milan - Sampdoria. Rossoneri con il vento in poppa provano a dare continuità di risultati e a mantenere un posto privilegiato nella corsa al tricolore. Per chiudere la settimana perfetta che ha visto il Milan battere l'Inter in campionato e battere la Lazio in Coppa Italia. Una rimonta nel derby e un sonoro 4 a 0 contro la squadra di Sarri. A San Siro però il Milan è reduce da un pareggio contro la Juventus e prima ancora dalla sconfitta contro lo Spezia.

Proprio contro lo Spezia il Milan non ha centrato la prima operazione sorpasso temporaneo, contro la sampdoria il Milan ha la seconda occasione. L'Inter nell'anticipo del sabato sera ha portato a casa un solo punto mantenendo il Napoli a distanza, ma favorendo la rincorsa dei rossoneri. Tra le fila del Milan, oltre alla determinante assenza di Kjær, saranno assenti Ibrahimovic e Theo Hernandez. Il primo ancora alle prese da problemi al tendine d'Achille, il secondo per squalifica rimediata nel finale di partita del derby. Fuori anche Matteo Gabbia e Ballo Toure. L'esterno sinistro è reduce dalla vittoria del Senegal in coppa d'Africa. In difesa dovrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare Tomori con Romagnoli.

Calabria e Florenzi saranno gli esterni difensivi, ma da capire chi giocherà a destra e chi a sinistra. Kessiè partirà dalla panchina con Bennacer e Tonali a centrocampo. Sulla trequarti Messias e Saelemaekers si giocano il posto sulla parte destra della trequarti campo, Leao e Brahim Diaz completano il reparto alle spalle di Olivier Giroud.

#MilanSampdoria is 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 sold-out: get your ticket now! 🏟️



Ultimi biglietti disponibili per la gara di domenica con la Samp: comprali ora 🏟

#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 10, 2022

La Sampdoria a caccia di punti 'scaccia zona rossa' si presenterà a San Siro con il dente avvelenato del suo allenatore. Marco Giampaolo dopo una disastrosa parentesi alla guida dei rossoneri vuole farsi valere.

Tra le fila dei blucerchiati milita ora anche Andrea Conti. Il terzino destro che fino a poche settimane fa indossava la maglia del Milan ha ritrovato il campo e pure il gol. Sarà prevedibile che vorrà ben figurare contro gli ex compagni di squadra. Non risulta tra i convocati l'ultimo innesto del mercato Doriano. Sebastian Giovinco infatti dovrà rimandare il suo 'nuovo esordio in Serie A'. Il suo è un nome che stuzzica vista la sua assenza dal nostro campionato di molti anni, ma anche per capire il suo stato di forma. Assenti anche i lungodegenti Damsgaard, Gabbiadini e Yoshida ai quali si è aggiunto pure Askildsen. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione Can di Padova.

Sampdoria: i convocati di Giampaolo per la partita contro il Milan

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Bonfanti, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.

Milan - Sampdoria il pronostico e la quote scommesse

I bookmakers non hanno dubbi: operazione sorpasso in corso.

Il Milan 1,38 dovrebbe avere la meglio sulla Sampdoria (8,25). Il pareggio a 5 denota una preferenza assoluta verso il segno 1. Entrambe le squadre a segno viene pagato 1,80 mentre l'opzione NOGOL a 1,90. Il risultato esatto con la probabilità più alta è il 2-0 che prevede la porta di Mike Maignan inviolata. La quota gol vede l'over 2,5 a solamente 1,35 mentre l'over 3,5 a 2,35. Il match, secondo le previsioni dei bookmakers dovrebbe essere sbloccato da Olivier Giroud reduce da due doppiette. Il primo gol della partita ad opera del numero 9 rossonero è quotato 4,5. A breve distanza ci sono tutti i trequartisti rossoneri con Leao, Rebic e Diaz a 5. Per la Sampdoria il primo gol è 'pronosticato' a Francesco Ciccio Caputo con 8,75.