Uno dei grandi nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Paulo Dybala. La "Joya" è in scadenza di contratto con la Juventus e su di lui è sempre vivo l'interesse dell'Inter, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, pronto a sferrare l'assalto decisivo nelle prossime settimane. Decisivo sarà anche l'incontro che andrà in scena entro fine mese tra il club bianconero e il suo agente, Antun, per capire se ci sono i presupposti per tornare a parlare di rinnovo o se la trattativa si è arenata definitivamente.

Un big potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione. Si tratta di Henrik Mkhitaryan, che in questa stagione sembra non aver trovato la quadra, penalizzato in parte anche dal cambio modulo, con il passaggio di Mourinho dal 4-2-3-1 al 3-5-2.

La strategia di Marotta per Dybala

L'Inter continua a covare il sogno di soffiare alla Juventus il cartellino di Paulo Dybala. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi in attacco che possano alzare il tasso tecnico e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha fiutato il grande affare. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Decisive saranno le prossime due settimane, con il vertice in programma tra l'agente Antun e la società bianconera, che vorrebbe rivedere al ribasso l'iniziale offerta di 8 milioni di euro a stagione più bonus che era stata presentata a inizio ottobre, non superando i 7 milioni all'anno, la stessa cifra percepita da Dusan Vlahovic.

Dal suo canto l'Inter, che intanto rischia di perdere Perisic a parametro zero, avrebbe le idee chiare su come provare a convincere il fantasista argentino. Il club meneghino, infatti, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere sul piatto lo stesso ingaggio percepito attualmente da Alexis Sanchez, cioè poco più di 7 milioni a stagione più bonus.

Una cifra simile a quella offerta dalla Juve, ma a questo punto decisive saranno le commissioni verso l'agente di Dybala, che i nerazzurri non avrebbero problemi a pagare visto che porterebbero a casa un giocatore dal talento assoluto a parametro zero.

Mkhitaryan in uscita dalla Roma

Un altro big del campionato italiano che potrebbe muoversi in estate è Henrik Mkhitaryan.

L'armeno pare in uscita dalla Roma e anche lui avrebbe il contratto in scadenza, con i giallorossi che, però, potrebbero esercitare l'opzione di rinnovo. In quel modo eviterebbero di perdere il calciatore a parametro zero provando a monetizzare dalla sua partenza. Una delle società interessate potrebbe essere la Fiorentina, in cerca di rinforzi di qualità, con i viola che sul piatto potrebbero mettere il cartellino di Gaetano Castrovilli, finito ai margini con l'arrivo sulla panchina viola di Italiano.