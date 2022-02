La Juventus, questa mattina 21 febbraio, si è allenata in vista della sfida contro il Villarreal, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per questa partita, i bianconeri avranno diverse assenze e in particolare mancheranno Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani. Mentre Leonardo Bonucci è rientrato a disposizione: oggi 21 febbraio ha svolto il suo primo allenamento in gruppo, per questo motivo sembra difficile che possa essere titolare.

Anche in attacco ci sono alcuni dubbi e in particolare resta da capire chi giocherà al posto di Paulo Dybala.

Infatti, al momento le uniche certezze offensive della Juventus sono Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

Parla Morata

Oggi, Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri. Il centravanti spagnolo si è espresso anche in merito all'arrivo a Torino di Dusan Vlahovic: "Dusan è un grandissimo giocatore. Porta solo cose positive".

Morata ha spiegato che DV7 si è inserito subito bene nella Juventus e questo ha portato dei benefici a tutti.

Lo spagnolo e Vlahovic saranno titolari anche in Champions League come ha spiegato lo stesso Allegri: "Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic".

Dunque, resta da capire chi giocherà nel tridente offensivo e le opzioni sono due: Juan Cuadrado o Weston McKennie.

Morata ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto un cambio nelle ultime partite e siamo più positivi". Infine, il numero 9 juventino ha voluto ringraziare Allegri per la fiducia che gli ha dato, spieganfo qual è la sua volontá per il futuro: "Fosse per me resterei sempre qui".

Allegri ha diversi dubbi

Massimiliano Allegri, nelle prossime ore, dovrà risolvere diversi dubbi di formazione.

Infatti, la Juventus ha tante assenze e in particolare pesa il forfait di Paulo Dybala: i nodi più grandi per il tecnico livornese sono a centrocampo e in avanti.

In mezzo al campo le opzioni sono cinque e Allegri deve decidere se puntare su Arthur o su Manuel Locatelli, visto che Adrien Rabiot sembra certo del posto. Per il francese, stamani 21 febbraio, c'è stata un po' di apprensione perché è stato toccato duramente da durante un "torello".

Ma Massimiliano Allegri ha rassicurato tutti spiegando che Rabiot sta bene.

Per la partita contro il Villarreal, la Juventus non avrà ancora a disposizione Federico Bernardeschi e il tecnico livornese ha spiegato: "Bernardeschi non sta bene. Il suo recupero sta procedendo, adesso è asintomatico e domani dovrebbe cominciare a correre".

Mentre Bonucci tornerà a disposizione di Allegri, ma partirà dalla panchina e in caso di necessità sarà pronto ad entrare.