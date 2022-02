L'Inter ha dimostrato in Champions League di avere un gioco consolidato, nonostante la sconfitta per 0-2 a San Siro contro il Liverpool. Nonostante ciò, negli ultimi match i nerazzurri hanno avuto alcuni problemi importanti nel concretizzare le azioni da gol. Fra i giocatori più deludenti c'è sicuramente Lautaro Martinez, nelle scorse stagioni molto più incisivo in zona gol. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile partenza per l'argentino nonostante un prolungamento contrattuale ufficializzato qualche mese fa. Se dovesse partire, l'Inter potrebbe guadagnare una somma importante, intorno ai 60-70 milioni di euro, che sarebbe utile per rinforzare ulteriormente il settore avanzato.

Fra i giocatori che piacciono all'amministratore delegato Giuseppe Marotta c'è sicuramente Gianluca Scamacca, che in questa stagione sta dimostrando di essere un bravo attaccante. La crescita è stata evidente, Scamacca ha dimostrato di trovarsi molto bene con Raspadori e Berardi. Altro giocatore che potrebbe trasferirsi nella società nerazzurra è Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno.

Scamacca e Dybala piacerebbero all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di partenza di Lautaro Martinez l'inter potrebbe acquistare Gianluca Scamacca e Paulo Dybala. La società nerazzurra spera di guadagnare almeno 60 milioni di euro dalla partenza dell'argentino, 40 milioni potrebbero essere utilizzati per acquistare alla punta del Sassuolo.

Arriverebbe a parametro zero Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, anche se ha un ingaggio importante. Difficile che possa accettare uno stipendio inferiore ai 10 milioni di euro a stagione, che è quello che avrebbe chiesto alla Juventus per prolungare la sua intesa contrattuale. Bisognerà poi considerare il costo delle commissioni, che tradizionalmente è sempre rilevante quando si ingaggiano i parametri zero.

Il mercato dell'Inter

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto della Juventus anche per un altro giocatore che va in scadenza di contratto a giugno. Si parla di Federico Bernardeschi, anche in questo caso, come in quello di Dybala, sarà decisivo il Consiglio d'Amministrazione della Juventus per l'eventuale conferma o meno del centrocampista nella società bianconera.

Il giocatore piacerebbe all'Inter, che nel frattempo potrebbe incontrare in queste settimane l'agente sportivo di Perisic per il prolungamento di contratto del centrocampista, protagonista fin qui di una grande stagione.