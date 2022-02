L'Inter potrebbe essere costretta a difendersi dagli attacchi che dovrebbero arrivare sul fronte mercato al termine della stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar e Nicolò Barella. Il calciatore slovacco piacerebbe molto a Klopp che vorrebbe un difensore per potenziare il reparto. Il difensore avrebbe una valutazione di circa sessanta milioni di euro ma difficilmente lascerebbe la Pinetina perché, nelle idee nerazzurre, ci sarebbe la strategia di cedere De Vrij per mettere a segno una netta plusvalenza.

L'olandese piacerebbe al Tottenham, che potrebbe sul piatto circa trenta milioni di euro.

Il Liverpool, in realtà, avrebbe in mente di comprare l'intero pacchetti formato da Skriniar e Barella e vorrebbe convincere l'Inter, prossima avversaria nel turno di Champions League, formalizzando al termine della stagione un'offerta da circa 115 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero pensare all'ennesimo sacrificio dopo le difficoltà economiche createsi dopo la pandemia ma non avrebbero intenzione di privarsi dei due calciatori più rappresentativi. Entrambi sarebbero i candidati per ricevere in eredità la fascia da capitano detenuta da Samir Handanovic. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2022 e se non dovesse rinnovare potrebbe lasciare il calcio giocato, considerato l'arrivo di Onana.

Lo sloveno potrebbe però anche decidere di accettare un contratto di un altro anno per aiutare il collega ex Ajax ad ambientarsi nel nuovo gruppo.

La Juventus penserebbe al nuovo progetto tecnico

La squadra bianconera, dopo aver condotto un ottimo mercato di riparazione, potrebbe decidere di ritornare su un vecchio pupillo. Si tratta di Marcelo che potrebbe dunque liberarsi dal Real Madrid al termine della stagione per poi intraprendere una nuova avventura.

Affinché si possa intavolare una trattativa simile, i dirigenti dovrebbero prima trovare una sistemazione per Alex Sandro. L'ex Porto, però, già durante le scorse settimane sarebbe stato sondato dal Barcellona come erede di Jordi Alba ma piacerebbe anche al Chelsea di Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco lo avrebbe già voluto in Francia durante la sua avventura al Paris Saint Germain.

La valutazione sarebbe di circa dieci milioni di euro. Marcelo avrebbe creato anche un pò di scetticismo ad alcuni della Juventus che non vorrebbero ingaggiarlo per un fattore anagrafico ed anche per una questione legata all'oneroso stipendio che percepisce. Uno degli obiettivi bianconeri è appunto abbassare il tetto ingaggi dei propri tesserati.