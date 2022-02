La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo fra Champions League, Coppa Italia e campionato. Ci sarà molto lavoro anche per la società che incontrerà i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. In caso di mancata intesa contrattuale potrebbero esserci quindi delle partenze a parametro zero. Mercato quello dei giocatori in scadenza a cui la Juventus potrebbe attingere a tre stagioni dall'arrivo di Rabiot e Ramsey, gli ultimi investimenti senza costo di cartellino da parte della società bianconera.

Si parla molto di un interesse concreto per Frank Kessié e Alessio Romagnoli del Milan.

A questi nelle ultime si sarebbe aggiunto un altro nome, almeno secondo la stampa tedesca. La Juventus potrebbe ingaggiare il terzino sinistro Marcelo, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno. Il brasiliano è attualmente una riserva nella società spagnola e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale. L'eventuale arrivo di Marcelo potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Juventus decidesse di vendere Alex Sandro, che è stato protagonista fino ad adesso di una stagione deludente. Inoltre con un contratto in scadenza a giugno 2023 cederlo a fine stagione potrebbe essere la modalità migliore e più remunerativa per monetizzare da una sua eventuale partenza.

Il brasiliano Marcelo potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi la Juventus potrebbe ingaggiare Marcelo a giugno. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Real Madrid e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società spagnola.

Fra l'altro il Real avrebbe già individuato il suo possibile sostituto, Angelino del Lipsia. Il brasiliano potrebbe essere un rinforzo di esperienza e qualità per la Juventus, soprattutto se dovesse partire Alex Sandro. Marcelo potrebbe essere l'alternativa a Luca Pellegrini, che in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare difesa e centrocampo a giugno. Abbiamo parlato dell'interesse concreto per Marcelo, Romagnoli e Kessié, si valutano però altri giocatori importanti. Le ultime notizie di mercato confermano dell'interesse concreto della società bianconera per Davide Frattesi, che nella prima parte della stagione con il Sassuolo ha dimostrato di essere un giocatore importante, bravo negli inserimenti e nel supportare il settore avanzato. La Juventus potrebbe offrire alla società emiliana una somma in contanti più il cartellino di uno fra Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, attualmente protagonisti nel campionato di Serie B.