L'Inter, oltre ad essere una delle protagoniste dell'ultima sessione invernale di Calciomercato, ha cominciato a programmare anche le mosse in vista della prossima estate per non farsi trovare impreparata e anticipare la concorrenza. La società nerazzurra cercherà innanzitutto di fare cassa per avere un tesoretto importante da poter reinvestire in entrata. Occhio a quei giocatori che attualmente sono in prestito e che non sembrano rientrare nei piani del club meneghino. Tra questi c'è Sebastiano Esposito, attualmente in prestito al Basilea e che piace da sempre a Gian Piero Gasperini, con l'Atalanta che potrebbe fare un tentativo in estate.

Chi con ogni probabilità lascerà il proprio club di appartenenza tra qualche mese è Armando Izzo, che già a gennaio sembrava destinato all'addio. Il difensore resta ai margini in casa Torino e su di lui avrebbe messo gli occhi l'Udinese.

Atalanta su Esposito

Uno dei giocatori con cui l'Inter potrebbe fare cassa la prossima estate è Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante è stato ceduto in prestito secco al Basilea, dove sta avendo alti e bassi ma, comunque, ha fatto intravedere il proprio talento. Nel campionato svizzero ha messo a segno quattro reti e collezionato due assist in nove partite, anche se a causa di alcuni problemi nelle ultime settimane ha trovato sempre meno spazio.

Il classe 2002 piace molto all'Atalanta e in particolar modo a Gian Piero Gasperini, che è convinto di poterlo far "esplodere" a Bergamo.

Già un anno fa si parlava dell'interesse del club bergamasco e, a quanto pare, non sembra essere svanito. La Dea, anzi, sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo tra qualche mese. L'Inter, rispetto a quanto successo, in passato è pronta a trattare la sua cessione.

La valutazione del giovane attaccante si aggira sui 10-12 milioni di euro, ma non è da escludere che il club meneghino possa utilizzarlo anche come contropartita tecnica.

Tra le fila dell'Atalanta, infatti, ci sono due elementi che piacciono: Matteo Pessina e Luis Muriel. Entrambi sono valutati almeno 20 milioni di euro, con la priorità che va al centrocampista visto che in attacco il primo obiettivo di Marotta è Dybala.

Udinese su Izzo

Chi si muoverà con ogni probabilità la prossima estate è Armando Izzo.

Il difensore al Torino è relegato ai margini dello scacchiere tattico di Ivan Juric e già a gennaio sembrava destinato ad andare via, visto che piaceva molto al Cagliari. In questi ultimi giorni, però, in vista di giugno ci sarebbe stato un sondaggio dell'Udinese, pronto ad accelerare nel weekend, approfittando della sfida di campionato tra le due squadre. Il Toro potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Roberto Pereyra, che con Juric potrebbe giocare sulla trequarti alle spalle dell'unica punta.