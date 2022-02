L'Inter si sta muovendo sotto traccia per cercare di anticipare la concorrenza e rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi la prossima estate. Uno dei reparti che subirà delle modifiche è sicuramente quello di centrocampo, dove dovrebbero andare via almeno due calciatori, Arturo Vidal e Matìas Vecino, con il primo che potrebbe rescindere mentre il secondo è in scadenza di contratto. Si cerca un elemento che possa abbinare qualità e quantità e per questo motivo uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Ismael Bennacer.

Inter su Bennacer

L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. In uscita ci sono Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma anche la posizione di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi è incerta. Il club meneghino, oltre ad aver quasi chiuso l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, sta cercando altri elementi con quelle caratteristiche e per questo motivo avrebbero messo nel mirino Ismael Bennacer. Trattativa tutt'altro che semplice, visto che il Milan non vorrebbe cedere il centrocampista algerino ad una diretta rivale e, inoltre, è pronto a prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.

La società nerazzurra, comunque, un tentativo è pronto a farlo per provare a strappare ai "cugini" il classe 1997, autore di un gol in campionato in quest'annata in 20 partite.

La sua valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro ma nell'affare potrebbe essere proposto il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato 10 milioni di euro. Operazione che farebbe generare anche due plusvalenze importanti a entrambe le società. Milan che, però, proverà a respingere l'assalto dei nerazzurri.

Torino su Diawara

Anche il Torino è in cerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima estate. I granata avrebbero messo nel mirino nuovamente Amadou Diawara, già cercato a gennaio ma con la trattativa che non è mai entrata nel vivo. Le cose, però, dovrebbero cambiare tra qualche mese, soprattutto qualora il centrocampista guineano dovesse continuare a trovare spazio nella Roma.

Il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

L'affare potrebbe anche andare in porto con uno scambio alla pari con Armando Izzo, anche lui ai margini, in casa granata. Il difensore era stato accostato ai giallorossi nei mesi scorsi e giugno potrebbe rappresentare l'occasione giusta per entrare nel vivo.