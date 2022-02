Il Calciomercato mercato invernale ha regalato colpi importanti, che potrebbero risultare decisivi per il prosieguo della stagione. Oltre ad alcuni acquisti importanti come quelli effettuati da Inter e Juventus, ci sono state pure delle trattative che non sono riuscite a sbloccarsi ma che potrebbero avere un'evoluzione per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Inter, a gennaio sarebbe stato sondato Angelino

Prima di acquistare Robin Gosens dall'Atalanta per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, l'Inter aveva monitorato diversi profili per regalare ad Inzaghi un giocatore che potesse alternarsi con Ivan Perisic.

Tra i calciatori sondati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, c'era Angelino del Lipsia, terzino spagnolo che era entrato nei radar della dirigenza interista.

L'Inter ha provato a instaurare una trattativa con il club tedesco per accaparrarsi le prestazioni dell'ex esterno del Manchester City, ma la trattativa si sarebbe arenata causa la richiesta di 45-50 milioni di euro da parte del Lipsia. Nonostante il mancato affondo nella sessione invernale di calciomercato, la situazione potrebbe cambiare in estate: molto dipenderà dal possibile addio di Ivan Perisic, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro e che potrebbe lasciare Milano a fine stagione.

Oltre ad Angelino, l'Inter monitora altre piste come quella di Andrea Cambiaso del Genoa e di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, accostato già nella scorsa sessione estiva di calciomercato alla compagine nerazzurra.

Inter, ora le sfide con Roma e Napoli per reagire al ko nel derby

Dopo il ko nel derby, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per ritornare alla vittoria e mettersi alle spalle la pesante sconfitta contro i rossoneri guidati da Stefano Pioli.

Sfide complicate attendono i nerazzurri di Simone Inzaghi, a cominciare dal quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma del grande ex Josè Mourinho, reduce da due vittorie consecutive prima dell'amaro pareggio di sabato contro il Genoa.

Una sfida complicata per la compagine interista, con il tecnico Simone Inzaghi che potrebbe effettuare dei cambi in vista del tour de force che attende i suoi uomini: possibile chance dall'inizio in attacco per Sanchez, mentre De Vrij potrebbe tirare il fiato ed essere sostituto da Danilo D'Ambrosio.

Dopo la sfida contro i giallorossi in cammino in Coppa Italia, i nerazzurri saranno di scena al "Maradona" contro il Napoli di un altro ex Luciano Spalletti, a caccia di una vittoria per ribaltare le sorti del campionato. Un match fondamentale non solo per la corsa scudetto, ma anche per arrivare nel modo migliore possibile alla sfida di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.