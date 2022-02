La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Torino, fissata per questo venerdì 18 febbraio.

I bianconeri si sono ritrovati nelle scorse ore sui campi della Continassa, ma Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione e le ultime prove tattiche le farà a poche ore dalla partita contro il Torino, dopo la rifinitura del venerdì.

Certamente mancherà Leonardo Bonucci: il numero 19, come rivelato da Massimiliano Allegri, ha un affaticamento al polpaccio e dunque non giocherà. Anche Federico Bernardeschi sarà out poiché ha un'infiammazione all'adduttore e al pube, perciò non verrà rischiato.

L'obbiettivo per i due giocatori è quello di recuperare in vista della gara di Champions League.

Per quanto riguarda, il resto della formazione ci sono dei dubbi a centrocampo e in attacco. In particolare, in cabina di regia giocherà uno fra Arthur e Manuel Locatelli, come ha spiegato lo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa.

La Juventus ha alcuni dubbi di formazione

Massimiliano Allegri per la partita contro il Torino ha diversi dubbi, anche perché la Juventus martedì 22 febbraio sarà in campo per sfidare il Villarreal in Champions League. Dunque, alcuni giocatori verranno preservati proprio per la gara contro gli spagnoli. In particolare a centrocampo giocheranno solo due fra Denis Zakaria, Weston McKennie, Manuel Locatelli e Arthur. La sensazione è che il numero 28 e il brasiliano siano favoriti per giocare insieme ad Adrien Rabiot, che sembra certo del posto.

Anche in attacco ci sono dei dubbi come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Kean sta meglio e valuterò se giocare con i tre davanti o con Morata". Quindi è aperto il ballottaggio tra Moise Kean e Alvaro Morata e anche questo dubbio verrà risolto a poche ore dal derby.

Uno dei reparti dove ci sono meno dubbi è la difesa.

Infatti, sulla destra mancherà Danilo e al suo posto ci sarà Juan Cuadrado. In mezzo, con le defezioni di Bonucci e Chiellini, i titolari saranno Matthijs De Ligt e Daniele Rugani. L'unico dubbio è sulla corsia di sinistra, dove ci sarà spazio per uno fra Alex Sandro, Luca Pellegrini e De Sciglio.

Allegri elogia lo spirito Juve

A poche ore dal derby contro il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti.

Il tecnico livornese ha parlato anche dello spirito ritrovato dai bianconeri: "Si sono messi da parte gli obiettivi personali e si ragiona da squadra". L'allenatore juventino ha anche sottolineato che adesso c'è una maggiore conoscenza: "Siamo più squadra con entusiasmo e voglia di tornare a vincere".

Insomma, in questo momento il tecnico Allegri è concentrato sul derby, in attesa poi di tornare in campo in Champions League contro il Villarreal.