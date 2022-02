Il Calciomercato tiene banco in casa Milan, poichè la dirigenza è impegnata nel progettare anche il futuro, mentre la squadra sta disputando una grandissima stagione essendo in cima alla classifica di serie A. Uno degli obiettivi della dirigenza rossonera sarebbe Noussair Mazraoui, che avrebbe deciso di lasciare l'Ajax la prossima stagione. Nel mirino del Milan sarebbe finito anche l'olandese Steven Bergwijn del Tottenham. Parallelamente ai nuovi acquisti la dirigenza si starebbe preparando a discutere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il quale dovrebbe decidere nei prossimi mesi quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Milan, possibile interesse per Mazraoui

Il Milan si sarebbe unito alla schiera di pretendente che vorrebbero ingaggiare il difensore dell'Ajax Noussair Mazraoui a parametro zero. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il Milan dovrà battere la concorrenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Nulla è stato concordato tra il giocatore ed altri club e Mazraoui si prenderà il suo tempo per decidere cosa è meglio per il suo futuro. Mazraoui ha annunciato la sua decisione di lasciare l'Ajax a titolo gratuito mesi fa perché vuole provare una nuova esperienza in carriera. Il difensore dei lancieri ha 24 anni ed è stato determinante per il club dell'Eredivisie in questa stagione con realizzando 5 gol in 18 partite di campionato.

Il giocatore milita nella nazionale del Marocco.

Calciomercato Milan, occhi in Premier League

Il Milan dovrebbe fare almeno un acquisto in attacco la prossima estate in vista della nuova stagione, e secondo le ultime notizie sarebbe emerso un nuovo nome che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Nelle ultime ore la candidatura dell'attaccante olandese Steven Bergwijn è emersa come un opzione per il Milan, visto che l'ex PSV Eindhoven non sta giocando molto al Tottenham sotto la guida di Antonio Conte. Bergwijn può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e può essere utilizzato anche come centravanti se necessario, e potrebbe essere disponibile ad un "prezzo favorevole" dato che è stato utilizzato poco.

In questa stagione, il 24enne ha segnato 3 gol e 2 assist in 18 presenze in tutte le competizioni.

Calciomercato Milan, il futuro di Ibrahimovic

Ibrahimovic sarà assente per la quarta partita consecutiva perché ancora alle prese con l'infiammazione del tendine d'achille destro. Stefano Pioli ancora una volta non ha altra scelta che far partire Olivier Giroud in attacco e Ante Rebic sarà l'alternativa, perché l'acquisto di gennaio Marko Lazetic non è ancora nelle migliori condizioni. Poiché i problemi persistono, arriverà il momento in cui ci dovrà essere una discussione sul futuro di Ibrahimovic, soprattutto dato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 e compirà 41 anni entro la fine dell'anno.

L'idea del Milan potrebbe essere quella di rinnovare il contratto, come ha ammesso Maldini prima del derby: "Se non sarà in grado di andare avanti, sarà lui stesso a dire smetto. Lui al momento vuole continuare. Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra, ma sempre una risorsa". Al momento vuole continuare. Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra, ma sempre una risorsa. Abbiamo un rapporto meraviglioso".