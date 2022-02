Si è da poco concluso il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League allo stadio Meazza di Milano tra Inter e Liverpool sul risultato finale di 0-2 grazie ai gol di Firmino e Salah. La gara di ritorno si giocherà all'Anfield Road di Liverpool l'8 marzo alle ore 21.

I nerazzurri intanto torneranno in campo domenica, sempre al Meazza, in campionato per affrontare il Sassuolo.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, conferma il 3-5-2 e schiera Lautaro Martinez, che vince il ballottaggio con Sanchez, al fianco di Edin Dzeko.

In mezzo al campo è Arturo Vidal a prendere il posto dello squalificato Barella, al fianco di Brozovic e Calhanoglu. Sugli esterni ci sono Perisic e Dumfries.

Nel primo tempo l'Inter regge l'urto e, anzi, ha la migliore occasione della prima frazione con Hakan Calhanoglu, che raccoglie in area il cross basso di Perisic, se ne va e di sinistro colpisce la traversa. Da segnalare anche un tiro a giro di Lautaro Martinez nei primi minuti finito di poco a lato. Il Liverpool è sempre insidioso con le proprie ripartenze ma non riesce mai ad impegnare Samir Handanovic. Ci pensa la difesa a ribattere le conclusioni dei Reds e in una circostanza il tiro di Thiago Alcantara si spegne di poco alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo l'Inter domina per almeno 20 minuti ma non riesce a concretizzare la mole di gioco espressa. La squadra di Inzaghi pecca proprio al momento di concludere. Al 52' è Lautaro che non riesce a concludere a pochi passi su cross leggermente alto di Perisic. Al 72' ci prova anche Dumfries di testa su corner di Calhanoglu.

Dopo il forcing nerazzurro il Liverpool riesce a reagire sbloccando il risultato con Firmino, che svetta di testa su calcio d'angolo sul primo palo. L'Inter prova a reagire e all'80' sfiora il pari con Perisic dal limite e la palla finisce di poco alto. I nerazzurri giocano, ma i Reds concludono e all'82' chiude i giochi Salah, che in area di sinistro trova una deviazione che spiazza Handanovic.

Finisce 0-2, al ritorno servirà un'impresa ai nerazzurri ad Anfield per ribaltare la situazione.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle del match, relativamente all'Inter, appena concluso:

Handanovic 5: Dà l'impressione di poter fare di più su entrambi i gol.

Skriniar 7,5: Solita grande prestazione del centrale slovacco.

De Vrij 6: Sbaglia un appoggio pericoloso nel primo tempo ma la prestazione è sicuramente sufficiente.

Bastoni 6,5: Tiene bene Salah.

Dumfries 6,5: Grande personalità per l'olandese che attacca e difende in maniera egregia.

Vidal 6,5: Chiamato a sostituire Barella, lo fa sicuramente bene.

Brozovic 6,5: Qualche ottima chiusura nel primo tempo, in cabina di regia detta sempre i tempi di gioco.

Calhanoglu 7: Ottima prestazione, sfortunato sulla traversa, bravissimo anche in ripiegamento.

Perisic 7: Il solito treno sulla fascia.

Lautaro 6: Va vicino al gol con un tiro a giro nel primo tempo ed è quello più dinamico del reparto offensivo.

Dzeko 6: Nel primo tempo soffre i ritmi alti della gara, mentre nella ripresa sicuramente meglio.