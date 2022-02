La Juventus sta lavorando in questi giorni per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio in caso di mancato prolungamento contrattuale lascerebbero a parametro zero la società bianconera a fine stagione. Sull'argentino e il colombiano ci sarebbe anche l'Inter. Anche la Juventus però è attenta al mercato dei giocatori in scadenza, alcuni dei questi li avrebbe individuati proprio nell'Inter. Ad esempio piace Ivan Perisic, protagonista di una stagione importante con la società nerazzurra.

I bianconeri seguono anche un altro giocatore dell'Inter, che però va in scadenza di contratto a giugno 2023. Si tratta di Milan Skriniar, per il quale ancora non si parla di possibile prolungamento contrattuale. Attualmente guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, ma il difensore vorrebbe guadagnare almeno 5 milioni di euro netti. Difficile che la Juventus lo provi ad acquistare a giugno, anche perché trattare con l'Inter non sarebbe facile, potrebbe però provare ad ingaggiarlo a parametro zero nel caso in cui decidesse di non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023.

Il difensore Skriniar potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe ingaggiare Milan Skriniar a parametro zero a giugno 2023.

Il difensore, se non dovesse prolungare il suo contratto con l'Inter, potrebbe essere ingaggiato a parametro zero nel 2023. Sarebbe un acquisto importante se si considerano le prestazioni delle ultime stagioni. Il giocatore attualmente guadagna circa 3 milioni di euro annui, per rimanere nella società nerazzurra potrebbe chiedere almeno 5 milioni di euro a stagione.

Su Skriniar ci sarebbe l'interesse concreto anche del Tottenham, che potrebbe provare ad acquistarlo già da giugno. In ta caso la società inglese potrebbe presentare un'offerta importante per il cartellino. L'Inter non vorrebbe perderlo a parametro zero e se non dovesse riuscire a trovare l'intesa sul contratto, potrebbe cercare di cederlo già nel Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli e riguardanti il possibile approdo di Skriniar alla Juventus a parametro zero nel 2023 non trovano particolari conferme fra quelli italiani. La società bianconera intanto è al lavoro per acquistare un difensore ed un centrocampista per il calciomercato estivo. Piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Per il centrocampo invece potrebbe arrivare Tielemans, che ha un contratto con il Leicester fino al 2023.