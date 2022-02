La Juventus nel match di campionato contro l'Atalanta ha dimostrato di aver fatto dei miglioramenti importanti nel gioco. Tante le azioni da gol costruite ma le punte non sono riuscite a concretizzarle. Alla fine è stato decisivo un gol nei minuti di recupero di Danilo per pareggiare un match che sembrava ormai perso dopo il gol di Malinovskyi. Adesso la società bianconera è attesa da un lavoro importante per quanto riguarda la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza. Per ciò che concerne il mercato, a giugno la società potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e un difensore, considerando la non più giovane età di Bonucci e Chiellini e la possibile partenza di de Ligt.

A parlare delle possibili trattative della società bianconera è stato Luciano Moggi. Ospite a Juventibus l'ex direttore generale della Juventus ha sottolineato che difficilmente arriveranno giocatori come Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic. Il francese potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain o al Real Madrid. Il centrocampista della Lazio invece non sarà un acquisto della Juve a detta di Moggi perché è arrivato a gennaio Denis Zakaria. L'ex direttore generale non ha voluto rispondere invece alla domanda in merito al possibile approdo nella società bianconera di Frenkie De Jong.

Luciano Moggi e il possibile arrivo di De Jong della Juventus

''De Jong alla Juventus? Tutto quello che viene fatto va tenuto segreto e non spifferato.

Ora bisogna operare e tacere''. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in merito al possibile approdo alla società bianconera del centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong. L'ex direttore generale ha scartato la possibilità che arrivino Paul Pogba o Sergej Milinkovic Savic: il primo perché potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain o al Real Madrid, il secondo in quanto la società bianconera ha già acquistato Denis Zakaria.

Secondo Moggi la Juventus si rinforzerà con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e con un difensore, considerando che potrebbe partire de Ligt. Per il difensore si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea, con la Juventus che potrebbe lasciarlo partire per circa 100 milioni di euro.

Come è noto la società bianconera ha già acquistato Federico Gatti per giugno ma potrebbe non essere l'unico rinforzo per il settore difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Lo ha sottolineato anche Pavel Nedved nell'intervista prima del match Atalanta-Juventus. Il vicepresidente si è detto soddisfatto del rendimento dei giocatori, per questo potrebbe arrivare il prolungamento contrattuale per tutti i giocatori in scadenza a giugno.