A pochi giorni dal "derby" contro il Cosenza, conclusa con il risultato di 3-3 all'Ezio Scida, il Crotone di Francesco Modesto ritorna in campo nella giornata di domenica 27 febbraio alle ore 15:35 allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli.

In questa gara gli squali che saranno chiamati a portare a casa dei punti, possibilmente tre, per cercare di mantenere accesa la fiammella della speranza per una difficile - ma ancora possibile - salvezza. A parlare in settimana, mettendoci la faccia, è stato il presidente dei rossoblù Gianni Vrenna.

Crotone, missione salvezza

Gli attuali 15 punti, ottenuti in 25 giornate di Serie B, rappresentano sicuramente un bottino esiguo alla luce delle ambizioni promozione di inizio stagione. Il Crotone ha dovuto rivedere i suoi piani e il traguardo stagionale per forza di cose risulta ora essere il mantenimento della categoria.

Con la salvezza diretta che sembra ormai essere fuori portata, l'ancora di speranza degli squali potrebbe essere lo spareggio play-out. Per agguantarlo la squadra calabrese dovrà tenere dietro in classifica Pordenone e Vicenza e superare il Cosenza.

Il pareggio dell'ultima giornata, il 3-3 dell'Ezio Scida ha mantenuto a galla il Crotone, che ora dovrà dare continuità ai suoi risultati facendo punti in casa e in trasferta.

Vrenna ripone fiducia nel Crotone

A metterci la faccia nella giornata di venerdì è stato in conferenza stampa il presidente del Crotone, Gianni Vrenna. Il numero uno degli squali ha per una volta preso il posto del tecnico Francesco Modesto concedendosi alle domande della stampa.

Queste le sue parole: "La società è solida, attenta al bilancio.

Da parte mia non c'è necessità di cedere o andare via, gestire una società non è facile. Gli investimenti sono stati importanti, basti pensare all'arrivo di elementi come Nedelcearu, Estevez, di contro gli incassi sono stati praticamente assenti. Sono bilanci pubblici, chiunque ne abbia voglia può andare a visionarli".

Sulla stagione il patron rossoblù continua a confidare nella salvezza: "Io penso che il campionato sia ancora aperto.

Il calcio è strano, abbiamo vissuto momenti peggiori e ne siamo usciti fuori. Questa squadra se ha la fortuna di poter fare tre risultati utili consecutivi può uscirne fuori".

Un cammino ricco di ostacoli

Il Crotone nel finale di stagione dovrà confrontarsi con avversari che non vorranno lasciare punti per strada. Ad attendere gli squali saranno ancora le trasferte di Vicenza e Pordenone e soprattutto la sfida casalinga contro l'Alessandria. Questi potrebbero essere i match chiave per poter raggiungere, quanto meno, l'accesso ai play-out.

Il torneo per il Crotone si concluderà infine all'Ezio Scida con la sfida contro il Parma, avversario contro il quale i rossoblù, negli ultimi tre precedenti, sono riusciti sempre a fare punti. Un motivo in più per non mollare, almeno fin quando l'aritmetica permetterà ai rossoblù di competere per il mantenimento della categoria.