L'Inter avrebbe pensato di ingaggiare sia un attaccante che un difensore per potenziare la rosa del prossimo anno di Simone Inzaghi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe stata un'accelerata per Anthony Martial. Il calciatore non è mai sbocciato da quando si e trasferito nel Manchester United che, a gennaio, ha preferito cederlo in prestito al Siviglia per garantirli un maggior minutaggio. Quando ritornerà in Regni Unito, però, potrebbe fare definitivamente i bagagli proprio per trasferirsi alla Pinetina come fatto soltanto qualche anno fa dal suo ex compagni, Romelu Lukaku.

L'ex Monaco ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo fattore potrebbe favorire i dirigenti milanese che potrebbero mettere sul piatto un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato su circa venti milioni di euro. I Red Devils lo valuterebbero almeno trenta milioni di euro ma il rischio di perderlo a parametro zero potrebbe indurre gli inglesi ad allentare la presa. L'unico nodo sarebbe però rappresentato dallo stipendio, circa quindi milioni di euro annui, troppo oneroso per i budget degli Zhang. I possibili addii di Alexis Sanchez e Arturo Vidal potrebbero garantire un ricco risparmio alle casse nerazzurre in quanto i due cileni percepiscono rispettivamente circa otto milioni di euro annui.

Situazione già non più condivisa dalla dirigenza perché i due ragazzi non sono profili centrali nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Zanetti fondamentale per il giovane difensore

La difesa potrebbe rinforzarsi con l'arrivo di Marcos Senesi. Il calciatore del Feyenoord ha il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe seguito anche da Milan e Juventus ed avrebbe una valutazione di circa venti milioni di euro.

L'Inter potrebbe battere la concorrenza puntando sulla presenza di Javier Zanetti in società che spesso si rivela fondamentale quando bisogna convincere profili argentini. Il club milanese sarebbe molto intenzionato a rinforzarsi in difesa perché, al termine di questa stagione calcistica, potrebbe lasciare Stefan De Vrij. L'olandese piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte che sarebbe disposto a mettere sul piatto circa trenta milioni di euro.

Marotta e Piero Ausilio potrebbero decidere di cederlo perché ha il contratto in scadenza nel 2023. Inoltre, garantirebbe una netta plusvalenza alla società che lo ha ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio. In questa stagione sta avendo un rendimento poco convincente, come dimostrato nelle gare contro Napoli e Milan, e l'Inter starebbe pensando anche a Gleison Bremer come possibile erede.