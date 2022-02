L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, Lautaro Martinez potrebbe finanziare il mercato se dovesse arrivare un'offerta allettante visto che il club sarebbe in contatti frequenti con il Sassuolo per avere Gianluca Scamacca del Sassuolo. Dall'Inghilterra, però, arriverebbero delle notizie circa uno scambio tra Gabriel Jesus ed Alessandro Bastoni. Il difensore, sopratutto per i piedi educati che possiede, piacerebbe molto a Guardiola che lo inserirebbe volentieri nel suo assetto difensivo.

I nerazzurri, però, non sarebbero disposti a cederlo perché sarebbe fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi in quanto ha anche rinnovato il contratto durante la scorsa estate. L'attaccante brasiliano piacerebbe molto a Marotta che potrebbe decidere di fare leva sulla scadenza del contratto, prevista per il 2023, per abbassare la valutazione iniziale di circa quaranta milioni di euro

Agoumè e Satriano piacerebbero al Brest

La società presieduta dagli Zhang, invece, potrebbero decidere di far cassa cedendo anche dei giovani calciatori. Potrebbe essere il caso di Martin Satriano e Lucien Agoumè, entrambi in prestito al Brest. I due calciatori potrebbero ritornare in estate a Milano per poi essere girato al Genoa.

La valutazione complessiva sarebbe di circa ventuno milioni di euro per entrambi che garantirebbero una netta plusvalenza all'Inter. I due club potrebbero avanzare le trattative al termine dell'estate per Andrea Cambiaso che sarebbe monitorato come rinforzo per la corsia mancina se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Cambiaso, però, piacerebbe sia alla Juventus che al Milan.

L'attaccante argentino piacerebbe all'Atletico

Lautaro Martinez sarebbe finito anche nel mirino dell'Atletico Madrid che lo avrebbe individuato come erede di Luis Suarez. Dei contatti ci sarebbero già stati durante la prossima estate ma, al termine di questa stagione calcistica, si potrebbero riprendere le trattative.

L'Inter potrebbe infatti valutare la cessione se sul piatto dovesse essere proposto un assegno da circa ottanta milioni di euro che garantirebbe ai nerazzurri di mettere da parte un bottino per ingaggiare dei rinforzi sia per il centrocampo che per l'attacco. Da settimane, infatti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero parlando con il Sassuolo per avere Gianluca Scamacca ma anche Davide Frattesi. Nell'operazione potrebbero essere inseriti anche i cartellini di Ionut Radu o Andrea Pinamonti come possibili contropartite tecniche.