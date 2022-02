Thiago Motta contro Mourinho: l'allievo sfida il maestro. Il portoghese non ci sarà fisicamente, causa squalifica, al "Picco", ma il suo vice Foti farà di tutto per ottenere un risultato positivo in un campo ostico. Spezia-Roma di questa domenica 27 febbraio (ore 18:05) non sarà una gara banale, viste le ambizioni dei due club: i giallorossi sono alla ricerca di punti per non perdere il treno per l'Europa mentre gli spezzini proveranno a compiere l'ennesimo sgambetto ad una big, dopo Napoli e Milan. Rispetto al match contro il Verona, Mourinho adotterà alcune modifiche di formazione, su tutte il probabile reintegro di Veretout al posto di Sergio Oliveira, apparso in ombra nelle ultime uscite.

Thiago Motta e il suo Spezia si trovano in una momentanea "comfort zone": la distanza di 4 punti dal Cagliari terz'ultimo rassicura un po' la compagine ligure, ma è vietato abbassare la guardia. Peserà l'assenza di Manaj in avanti, fermato dal Giudice Sportivo, con l'allenatore italo-brasiliano pronto a ripiegare su Nzola, autore di due reti in 18 gare. Il nazionale angolano non sta confermando i numeri della passata stagione (11 gol siglati) e pare il lontano parente dell'attaccante generoso e trascinatore ammirato fino a qualche mese fa. Il match contro i capitolini potrebbe segnare però un nuovo inizio per Nzola.

Il match, valevole per la 27^ giornata di Serie A, Spezia-Roma verrà trasmesso in tv su Dazn e in streaming, sul pc e su qualsiasi dispositivo mobile, attraverso l'app Dazn,

Spezia, le possibile scelte di Thiago Motta

Per superare l'ostacolo Roma, Thiago Motta proporrà un 4-2-3-1 con Amian e Reca ai lati e il tandem Erlic-Nikolaou al centro della difesa.

Sulla linea mediana, partono favoriti Sala e Kiwior, con Kovalenko destinato a partire nuovamente dalla panchina. Maggiore darà manforte sulla trequarti e avrà il supporto di Gyasi e Verde mentre in avanti, ci sarà Nzola, al posto dello squalificato Manaj,

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Reca, Erlic, Nikolaou, Amian; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola

Ballottaggi: Reca-Bastoni 70-30%, Verde-Agudelo 70-30%

Indisponibili: Sher, Sena, Colley

Squalificati: Manaj

Roma, Mourinho potrebbe lanciare Veretout dal 1' minuto

Rischia Sergio Oliveira.

Le ultime deludenti prestazioni dell'ex centrocampista del Porto potrebbero spingere Mourinho a rilanciare Veretout. Da registrare i ritorni di Mancini, Mkhitaryan e Zaniolo [VIDEO], destinati a giocare dall'inizio mentre El Shaarawy e Shomurodov partiranno dalla panchina. Il numero 22 giallorosso farà coppia con Abraham, con la conseguente esclusione di Afena-Gyan nell'undici titolare.

L'allenatore lusitano deve ancora sciogliere il dubbio sulla fascia sinistra tra Maitland-Niles e Vina, con il secondo che pare leggermente favorito. In difesa, sarà ancora Smalling a guidare il reparto, affiancato da Mancini e Kumbulla.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, S.Oliveira (Veretout), Vina (Maitland-Niles); Pellegrini; Zaniolo, Abraham

Ballottaggi: S.Oliveira-Veretout 51-49%, Vina-Maitland-Niles 55-45%

Indisponibili: Ibanez, Spinazzola, Boer