La Juventus dovrà decidere a breve se voler riscattare o meno il cartellino di Alvaro Morata. La società bianconera difficilmente pagherà i 35 milioni di euro previsti nell'iniziale intesa con l'Atletico Madrid proprietario del cartellino dello spagnolo: il club torinese potrebbe considerare l'eventuale investimento per una somma di circa 15 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus. Molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalla volontà di diminuire la valutazione dello spagnolo.

Se così non sarà Morata ritornerà in Spagna ma non per rimanere all'Atletico Madrid.

Secondo la stampa spagnola potrebbe essere offerto all'Inter come contropartita tecnica per l'acquisto di Lautaro Martinez. L'argentino in questa stagione non è incisivo come ci aspettava, soprattutto considerando la stagione 2020-2021 con la punta protagonista nella vittoria del campionato da parte dell'Inter.

Il giocatore Morata potrebbe essere offerto all'Inter per Lautaro Martinez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid potrebbe offrire Alvaro Morata all'Inter per l'acquisto di Lautaro Martinez. Lo spagnolo è valutato circa 35 milioni di euro, una somma minore rispetto a quella dell'argentino, viste anche le diverse età. Per questo la società spagnola potrebbe aggiungere anche una somma in contanti di circa 30 milioni di euro.

L'Inter valuterebbe anche altri giocatori della Juventus per la stagione 2022-2023. In particolar modo piacerebbero due elementi in scadenza di contratto a giugno: Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, che potrebbero essere corteggiati dai nerazzurri qualora non dovessero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Il resto del mercato dell'Inter

L'Inter dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Marcelo Brozovic, che anche in questa stagione è un punto di riferimento del centrocampo della società nerazzurra. Da valutare è anche il futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe essere ceduto per monetizzare da una sua eventuale partenza.

Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto anche della Juventus, che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per acquistarlo. Difficilmente però l'Inter decidere di cederlo alla società bianconera per la rivalità sportiva. Preferirebbe eventualmente che De Vrij si trasferisca all'estero, anche perché non mancherebbero società interessate al suo acquisto.

Come possibile sostituto potrebbe arrivare Bremer, difensore del Torino valutato circa 30 milioni di euro.