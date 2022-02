Venerdì 25 febbraio, la Juventus ha lasciato Torino per spostarsi in Toscana dove oggi 26 febbraio sfiderà l'Empoli. Per questa partita, Massimiliano Allegri è in grande emergenza visto che mancheranno Federico Chiesa, Kaio Jorge, Weston McKennie, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Alex Sandro. Dunque, con tutte queste assenze il tecnico livornese non potrà fare tutte le dovute rotazioni. Anche se Allegri farà comunque qualche cambio per permettere a qualcuno di riposare. In particolare chi dovrebbe godere di un turno di riposo è Alvaro Morata.

Il numero 9 juventino è reduce da tante partite consecutive e mercoledì 2 marzo ci sarà la gara contro la Fiorentina. Dunque, Morata ha bisogno di un po' di riposo per essere al meglio per la Coppa Italia.

Qualche cambio per Allegri

Massimiliano Allegri per la gara contro l'Empoli non avrà a disposizione otto dei suoi titolari. In ogni caso la Juventus non sembra perdersi d'animo e il tecnico livornese si affiderà ad un 4-3-3 facendo qualche spostamento. Infatti, Massimiliano Allegri dirotterà Juan Cuadrado in avanti. Il numero 11 juventino agirà nel tridente offensivo con Dusan Vlahovic e Moise Kean. Mentre Alvaro Morata partirà dalla panchina. Lo spagnolo sarà l'unico rincalzo offensivo per il resto la Juventus avrà a disposizione solo giovani come Akè e Soulè.

A centrocampo, invece, ci sarà qualche novità a cominciare da Arthur. Il numero 5 juventino agirà in cabina di regia al posto di Manuel Locatelli. Al fianco di Arthur ci saranno Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Il numero 28 juventino giocherà al posto di Weston McKennie. Mentre in difesa non ci saranno novità e la Juventus punterà ancora su Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Mattia De Sciglio.

Il numero 2 juventino è favorito su Luca Pellegrini.

La probabile formazione contro della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.

Si spera di recuperare qualche infortunato

La Juventus, nei prossimi giorni, spera di recuperare alcuni dei giocatori infortunati.

Infatti, la speranza è avere Paulo Dybala a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Anche Federico Bernardeschi è in fase di recupero. Il numero 20 juventino la prossima settimana potrebbe tornare in gruppo. Mentre ci vorrà un po' più di tempo per rivedere Giorgio Chiellini. La speranza, invece, è di ritroverà Daniele Rugani per la gara di Coppa Italia e Alex Sandro per quella del 6 marzo contro lo Spezia. Mentre per rivedere Weston McKennie bisognerà attendere il finale della stagione 2021/2022.