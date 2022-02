Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare il mercato in uscita dell'Inter la prossima estate è sicuramente Stefano Sensi. Il centrocampista ha lasciato i nerazzurri già nella sessione invernale, a gennaio, andando alla Sampdoria con la formula del prestito secco per rilanciarsi. L'inizio è stato ottimo con un gol all'esordio e una grande prestazione contro il Sassuolo. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Milano e starebbe pensando a lui il Torino, in cerca di rinforzi in mezzo al campo, soprattutto alla luce dell'addio di Pobega, che tornerà al Milan dopo l'anno in prestito all'ombra della Mole.

Anche il Napoli vorrebbe fare qualcosa la prossima estate. Gli azzurri cercano infatti un elemento duttile, in grado di giocare in più ruoli in mezzo al campo. Il nome che potrebbe tornare in auge è quello di Nahitan Nandez, che continua ad essere in uscita dal Cagliari.

Possibile futuro al Torino di Sensi

Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere lontano dall'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L'Inter non sembra voler puntare più sul centrocampista e i sei mesi in prestito alla Sampdoria potrebbero servire soltanto a rivalutarlo dato che, a causa di qualche problema fisico, ormai era finito ai margini dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, che non sembrava voler puntare su di lui.

Il futuro del centrocampista potrebbe essere al Torino, che cerca rinforzi con quelle caratteristiche in mezzo al campo. I granata, infatti, perderanno Pobega, che è di proprietà del Milan e i rossoneri sembrano voler puntare su di lui l'anno prossimo. Sensi per il Toro sarebbe perfetto sia per giocare in mezzo al campo, sia per giocare, eventualmente, sulla trequarti alle spalle dell'unica punta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric.

L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di proporlo come contropartita tecnica per arrivare a Gleison Bremer per abbassare l'esborso economico da 30 milioni di euro. La società nerazzurra per il centrale brasiliano, dunque, potrebbe proporre Sensi e un conguaglio di 15 milioni di euro.

Napoli su Nandez

Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo la prossima estate.

Gli azzurri continuano a seguire con interesse Nahitan Nandez, sondato già a gennaio. Il centrocampista uruguaiano, ogni sessione sembra in procinto di lasciare il Cagliari, ma alla fine salta sempre tutto. L'estate scorsa è stato ad un passo dall'Inter, mentre a gennaio sembrava vicino alla Juventus. I rossoblu, comunque, sono disposti a lasciarlo partire e le due società potrebbero intavolare uno scambio, con i partenopei pronti a proporre il cartellino di Andrea Petagna.