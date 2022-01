La 21^ giornata di campionato ha regalato partite ricche di gol. Una delle più belle è stata Roma-Juventus, con i bianconeri che in svantaggio per 3 a 1 sono riusciti a vincere per 4 a 3 nei minuti finali. Un match quello contro i romani che però ha lasciato strascichi importanti sia per le squalifiche che per gli infortuni. L'espulsione di de Ligt e l'ammonizione di Cuadrado (il colombiano era diffidato) significano due assenze pesanti per la finale di Supercoppa Italiana prevista mercoledì 12 gennaio contro l'Inter. Si è infortunato anche Federico Chiesa, che potrebbe finire la stagione in anticipo.

Allegri non avrà sicuramente tre giocatori titolari contro i nerazzurri, potrebbero recuperare Bonucci e Danilo ma probabilmente solo per la panchina. Per quanto riguarda l'Inter invece, Inzaghi dovrebbe avere tutti disponibili e schiererà la formazione migliore. Potrebbero essere confermati gran parte dei titolari schierati contro la Lazio, con la sostituzione di Gagliardini con Calhanoglu e quella di Sanchez con Dzeko. Per il resto conferme di Dumfries e Perisic sulle fasce e di Barella e Brozovic a centrocampo.

Il tecnico dell'Inter Inzaghi potrebbe schierare Lautaro Martinez e Dzeko

L'inter potrebbe essere schierata da Inzaghi con il tradizionale 3-5-2, portiere Handanovic e difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Centrocampo a cinque con il rientro di Calhanoglu, preferito a Gagliardini. Il turco dovrebbe giocare insieme a Brozovic e Barella. Sulle fasce dovrebbero giocare Dumfries e Perisic. Per quanto riguarda il settore avanzato, dovrebbe rientrare titolare Dzeko a supporto di Lautaro Martinez.

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a Morata e Dybala

La Juventus avrà diverse assenze contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Soprattutto in difesa il tecnico Allegri non ha tanti giocatori, considerando le squalifiche di Cuadrado e de Ligt e la forma non ideale di Bonucci e Danilo, che potrebbero rientrare ma dovrebbero iniziare dalla panchina.

Il portiere titolare sarà Szczesny, difesa con terzino destro De Sciglio, centrali Rugani e Chiellini e terzino sinistro Luca Pellegrini. A centrocampo McKennie e Locatelli titolari, Rabiot dovrebbe essere preferito a Bentancur. Nel settore avanzato dovrebbero giocare Dybala, Morata e Bernardeschi. L'italiano ha riposato nell'ultima giornata di campionato.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi

Juventus (4-3-3): Szczesny - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini - McKennie, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata, Bernardeschi. Allenatore Massimiliano Allegri.