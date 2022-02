In casa Inter uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto con i nerazzurri e le trattative per il rinnovo sono attualmente in una fase di stallo. Il rendimento del giocatore è stato notevole, soprattutto negli ultimi mesi, e inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei top club europei. Tra questi c'è la Juventus, che a gennaio ha cominciato una piccola rivoluzione dopo una prima parte di stagione sotto le aspettative.

Anche la Fiorentina potrebbe intervenire sugli esterni la prossima estate e il grande sogno risponde sempre al nome di Domenico Berardi, già cercato a gennaio, quando il Sassuolo però non ha voluto saperne di privarsene.

Juventus, potrebbe interessare Perisic

Il rendimento di Ivan Perisic nell'ultimo anno e mezzo all'Inter è stato davvero notevole. Dopo essere tornato dal prestito al Bayern Monaco, l'esterno croato sembra essere maturato, trovando quella continuità di rendimento che prima gli mancava, ma è proprio negli ultimi mesi che sembra essere inarrestabile, tanto che in molti lo considerano il miglior esterno sinistro del campionato. Il contratto del classe 1989 è in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo con i nerazzurri sono in una fase di stallo.

La differenza è abbastanza importante: l'Inter propone un biennale a 4 milioni, il giocatore vorrebbe un triennale a 5 milioni netti a stagione. In tutto questo starebbe provando ad inserirsi nella trattativa la Juventus, pronta a rilanciare.

Il club bianconero sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di fare una proposta importante allo stesso Perisic: un triennale a 6 milioni di euro a stagione per convincerlo a lasciare Milano accettando gli eterni rivali di sempre. Bisognerà vedere se il calciatore, qualora la proposta fosse confermata, deciderà di accettare ("tradendo" l'Inter e i suoi tifosi) o se, come sembra, cercherà una nuova avventura all'estero se non dovesse arrivare il rinnovo.

Fiorentina su Berardi

Anche la Fiorentina è in cerca di rinforzi sugli esterni offensivi e in estate potrebbe tornare di moda il nome di Domenico Berardi. I viola un tentativo per lui lo hanno fatto già a gennaio, ma il Sassuolo ha respinto ogni proposta, come fatto per Scamacca e Frattesi. Le cose potrebbero cambiare a giugno, soprattutto se il club di Commisso dovesse qualificarsi in Europa League.

La valutazione dell'esterno italiano campione d'Europa si aggira sui 35-40 milioni di euro, ma nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo senso, occhio a Nico Gonzalez che, dopo un buon inizio, nelle ultime settimane è calato. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, mentre in alternativa occhio anche a Gaetano Castrovilli, valutato 15 milioni, che non è ritenuto incedibile da Vincenzo Italiano.