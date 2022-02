Il Calciomercato estivo potrebbe regalare trattative importanti. Tanti giocatori sono in scadenza con le rispettive società e potrebbero rappresentare degli investimenti davvero interessanti. Fra le protagoniste potrebbero esserci quelle italiane, in particolar modo Inter e Juventus. La società nerazzurra è al lavoro nelle ultime settimane per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Entrambi potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con l'Inter anche se la conferma del classe 1989 potrebbe dipendere anche dal ruolo che gli sarà riservato quando recupererà Gosens, nuovo acquisto di gennaio.

Potrebbero partire a giugno Stefan De Vrij, in scadenza a giugno 2023, ma anche Lautaro Martinez, nonostante il recente prolungamento di contratto. L'argentino sta deludendo le aspettative, pesa soprattutto la mancanza di gol che dura oramai da diverse settimane. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Manchester City, che cerca un giocatore tecnicamente simile a Lautaro Martinez. La società inglese non avrebbe problemi ad investire una somma importante per acquistarlo. Se così sarà l'Inter potrebbe sostituirlo con Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno.

Se dovesse partire Lautaro Martinez potrebbe arrivare Paulo Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se dovesse partire Lautaro Martinez l'Inter potrebbe sostituirlo con Paulo Dybala.

Il classe 1997 piace al Manchester City, che cerca un rinforzo importante per il settore avanzato dopo quello di Julian Alvarez, che rimarrà in prestito al River Plate e diventare un giocatore della società inglese da gennaio 2023. Al posto di Lautaro Martinez potrebbe arrivare Paulo Dybala, che a breve incontrerà la Juventus per parlare di prolungamento di contratto.

La Juventus potrebbe offrire circa 7 milioni di euro a stagione all'argentino più bonus che si attiverebbero al raggiungimento di obiettivi stagionali. Bonus che potrebbero arrivare anche a 3 milioni di euro a stagione per un totale di 10 milioni di euro a stagione. Se però l'intesa non dovesse arrivare l'Inter potrebbe offrire un contratto al giocatore.

Fra l'altro la Juventus avrebbe già individuato il sostituto di Paulo Dybala. Si tratta di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante nel Sassuolo e valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.

Il mercato dell'Inter

Se da una parte Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter, dall'altra un giocatore nerazzurro potrebbe diventare bianconero. Si tratta di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il difensore piace alla Juventus e potrebbe acquistarlo formando un duo di difensori olandese, fra l'altro de Vrij e de Ligt sono amici oltre che compagni di nazionale. La valutazione di mercato di de Vrij è di circa 20 milioni di euro.