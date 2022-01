Dopo un inizio di stagione difficile, il centrocampista della Roma, Niccolò Zaniolo, sembra aver ritrovato la forma ottimale dei primi mesi di esperienza nella società romana. Gli infortuni che hanno riguardato il centrocampista nelle ultime due stagioni lo hanno evidentemente condizionato, ma il match contro l'Atalanta ha dimostrato come il giocatore sia uno dei migliori giovani italiani. Il tecnico Mourinho ha deciso di schierarlo come trequartista a supporto della prima punta Abraham, una posizione che valorizza tutte le sue qualità. Il centrocampista va in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non sono previsti incontri fra l'agente sportivo del giocatore e la Roma per discutere di un eventuale prolungamento contrattuale.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi, mentre nel campionato italiano piace in particolar modo alla Juventus. A parlare della possibile cessione di Zaniolo è stato il giornalista sportivo Enrico Camelio. Ospite a Calciomercato.it, ha dichiarato che il centrocampista potrebbe lasciare la Roma in caso di offerta importante da circa 50 milioni di euro.

'Se arrivano 50 milioni di euro, la Roma vende Zaniolo'. Queste le dichiarazioni di Enrico Camelio in merito alla possibile cessione del centrocampista italiano. Secondo il giornalista sportivo, la Roma potrebbe lasciar partire il giocatore per una somma non così importante, se consideriamo le qualità di Zaniolo.

Nelle ultime due stagioni è stato condizionato da infortuni pesanti che ne hanno limitato l'impiego, ma le recenti prestazioni hanno dimostrato che è un giocatore importante nel fornire assist ai suoi compagni ma anche nella finalizzazione delle azioni da gol. A giugno sarà a due anni dalla scadenza del suo contratto ed in caso di mancato rinnovo contrattuale potrebbe diventare un pezzo pregiato del calciomercato estivo.

La Juventus potrebbe provare ad acquistarlo, anche se la forza economica delle società inglesi le agevolerebbe. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

La Juventus potrebbe decidere di acquistare Zaniolo a giugno. Si valutano però investimenti anche a gennaio, a centrocampo e nel settore avanzato.

Per il centrocampo, il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Se Morata dovesse trasferirsi al Barcellona, potrebbero arrivare due punte. Piacciono Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. L'argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, a differenza del giocatore del Sassuolo che potrebbe essere acquistato con l'obbligo di riscatto a giugno 2023.