La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio, almeno secondo molti addetti ai lavori. Gli acquisti di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic confermano la volontà della società bianconera di arrivare almeno nei primi quattro posti in campionato. L'investimento importante per l'ex giocatore della Fiorentina è stato agevolato anche da due cessioni al Tottenham, ovvero quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski che si sono trasferiti nella società inglese. Dalle loro partenze la Juventus potrebbe ricavare una somma totale di circa 70 milioni di euro, poco meno di quanto è stato speso per Vlahovic.

Intanto sia l'uruguaiano che lo svedese sono già stati schierati dal tecnico Antonio Conte. Kulusevski ha giocato nella parte finale del match di Fa Cup contro il Brighton, vinto 3-1 dal Tottenham. Nell'intervista post partita il centrocampista ha voluto parlare anche del suo ex tecnico alla Juventus Andrea Pirlo, sottolineando come gli abbia insegnato molto, in particolar modo come nascondere i passaggi agli avversari. Lo ha definito un ragazzo e un allenatore fantastico ed è convinto che gli insegnamenti del tecnico bresciano saranno importanti per essere utile al Tottenham.

Il centrocampista Kulusevski ha parlato di Pirlo e Kane

''Andrea Pirlo è un allenatore e un ragazzo fantastico. Alla Juve parlavo con lui quasi ogni giorno e mi ha sempre spiegato come posso cercare i passaggi senza mostrare agli avversari dove giocherò la palla''.

Queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski in riferimento al tecnico che lo ha valorizzato alla Juventus, Andrea Pirlo. L'allenatore bresciano è stato molto importante per il centrocampista, anche perché è stato schierato molto anche quando non rendeva al massimo delle sue capacità. Lo svedese ha aggiunto che gli insegnamenti di Pirlo gli potranno essere utili per aiutare un giocatore come Harry Kane in zona gol.

E a proposito della punta inglese, Kulusevski ha sottolineato che Kane è un giocatore tecnico, bravo con entrambi i piedi. Kulusevski ha aggiunto che sarà importante smarcarsi bene quando gestisce la palla Kane.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Dejan Kulusevski è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2020 per circa 43 milioni di euro dall'Atalanta dopo una prima parte di stagione al Parma in cui è stato una delle rivelazioni del campionato italiano.

Nella società bianconera è arrivato nell'estate 2020, è stato schierato molto dall'ex tecnico Andrea Pirlo anche se lo svedese non è riuscito ad imporsi come ci si aspettava. Con l'arrivo di Allegri nell'estate 2021 le cose non sono cambiate a tal punto che la Juventus ha deciso di cederlo a gennaio al Tottenham per una somma di circa 40 milioni di euro fra prestito e riscatto. Cessione utile come quella di Bentancur per agevolare l'arrivo di Dusan Vlahovic, acquistato per circa 75 milioni di euro.