La Juventus negli anni ha valorizzato molto i giovani. Il lancio dell'under 23 ne è la dimostrazione, la società bianconera sta già raccogliendo i suoi frutti, basti pensare alla crescita evidente di giovani come Fagioli, Ranocchia e Dragusin. Giocatori che dopo l'esperienza professionale nella seconda squadra bianconera nel recente Calciomercato si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Cremonese, al Vicenza e alla Sampdoria. Anche in questa stagione, diversi giovani si stanno mettendo in evidenza nell'under 23, alcuni dei quali hanno già giocato in prima squadra.

Fra questi spicca il nome di Matias Soulé, l'argentino è stato schierato in due match in Serie A da Massimiliano Allegri. Una crescita evidente che ha agevolato anche la sua convocazione nella nazionale argentina da parte del commissario tecnico Lionel Scaloni. Di recente, il classe 2003 è stato protagonista di un'intervista molto interessante nella quale ha sottolineato l'emozione dell'esordio in bianconero, dall'allenarsi con in prima squadra al giocare nel campionato italiano. Soulé ha voluto elogiare anche il suo compagno di squadra, Paulo Dybala, definendolo un genio. Ha sottolineato inoltre che vorrebbe rimanere il più a lungo possibile nella Juventus.

Il centrocampista Soulé ha parlato di Dybala e della sua esperienza professionale alla Juventus

'Tutto quello che è successo nel 2021 è stato incredibile. A metà anno sono andato ad allenarmi con i più grandi, poi è arrivato il debutto, qualcosa che sognavo sin da quando ero piccolo'. Queste le dichiarazioni di Matias Soulé in una recente intervista ad un giornale argentino.

Il centrocampista argentino ha aggiunto: 'Dybala è un genio, spero di giocare il più a lungo possibile con la Juventus'. Parole che confermano come il classe 2003 si trovi molto bene a Torino e nella società bianconera. Dybala è un riferimento per Soulé sia dentro che fuori dal campo, come sottolineato dal giovane argentino.

Elogi anche all'organizzazione e alla struttura della Juventus, di un livello importante.

La stagione di Matias Soulé nella Juventus under 23

Come dicevamo, Matias Soulé è stato convocato in diversi match della prima squadra della Juventus ma attualmente è un riferimento dell'under 23 del tecnico Lamberto Zauli. Ha disputato fino ad adesso 15 match in Serie C segnando un gol, a cui bisogna aggiungere tre match e 2 gol nella Coppa Italia di Serie C. E' stato protagonista anche nei gironi di Youth League, competizione disputata dalla Juventus Primavera. 4 match disputati e ha segnato 2 gol fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. Si è parlato di un suo possibile trasferimento in prestito a gennaio ma potrebbe anche rimanere perché si è dimostrato utile anche per la Juventus di Allegri.