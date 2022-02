La Juventus, in queste ore, ha lavorato intensamente per preparare la gara contro il Verona di domenica 6 febbraio.

Massimiliano Allegri ha avuto diversi giorni per poter preparare questo match e ha già avuto modo di lavorare con i nuovi acquisti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Il tecnico livornese sta già pensando di schierare tra i titolari i suoi due nuovi giocatori. In particolare Dusan Vlahovic giocherà in un tridente con Paulo Dybala e Alvaro Morata. Dunque, la Juventus dovrebbe avere un atteggiamento più offensivo, schierando tutti i suoi migliori attaccanti.

Per quanto riguarda il resto della formazione, invece, resta qualche piccolo dubbio che verrà risolto nelle prossime ore.

La Juventus cambia pelle

Il mercato invernale, ha regalato grossi colpi ai tifosi della Juventus. Adesso i sostenitori bianconeri non vedono l'ora di vedere i loro nuovi beniamini all'opera. Molto probabilmente i neo juventini esordiranno già domani 6 febbraio. Infatti, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di cambiare completamente aspetto alla Juventus, passando a un 4-3-3 che prevede il tridente pesante composto da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Ma questa non sarà la sola novità. Infatti, i cambi riguarderanno anche il centrocampo. Una delle novità in mediana sarà dettata dall'assenza di Manuel Locatelli che sarà squalificato.

Al suo posto ci sarà Arthur. Al fianco del brasiliano, invece, giocheranno Denis Zakaria e Adrien Rabiot.

Il francese è favorito su Weston McKennie. Infatti, l'americano, non per colpa sua, è rientrato in ritardo dopo gli impegni con la nazionale statunitense. Il volo che McKennie doveva prendere giovedì 3 febbraio è stato cancellato e per questo motivo ha dovuto aspettare per prendere un nuovo volo.

Dunque, il numero 14 juventino è arrivato in ritardo a Torino, perciò dovrebbe partire dalla panchina conto il Verona.

Rientra Bonucci ma parte dalla panchina

Per la gara contro il Verona, la Juventus avrà nuovamente a disposizione Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero, nella giornata di ieri 4 febbraio, ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

La sensazione, però, è che Bonucci, contro il Verona partirà dalla panchina. Infatti, accanto a Matthijs De Ligt dovrebbe esserci Giorgio Chiellini.

Sulle fasce, invece, ci saranno Danilo e De Sciglio. Infatti, sulla sinistra mancherà Alex Sandro. Il brasiliano è positivo al Covid ed è in Brasile. Dunque, finché non si negativizzerá non tornerà a Torino. Mentre Juan Cuadrado dovrebbe partire dalla panchina, anche perché è reduce da diversi impegni e potrebbe riposare.

In ogni caso, Massimiliano Allegri risolverà i dubbi di formazione nelle prossime ore.