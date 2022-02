La Juventus a giugno, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo del cartellino risalgono infatti all'estate 2019 con gli acquisti di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

La società bianconera potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e difesa. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Proprio il centrocampista ivoriano potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juventus per migliorare in fisicità e impostazione di gioco.

A proposito di parametri zero, il Milan potrebbe invece decidere di ingaggiare Paulo Dybala, sarebbe peraltro una sorta di "risposta" all'eventuale tesseramento di Kessié da parte della società bianconera. L'argentino va in scadenza di contratto coi bianconeri a giugno e in caso di mancato prolungamento contrattuale farà una nuova esperienza professionale. L'eventuale innesto di Dybala dipende molto dalla qualificazione del Milan in Champions League e anche dall'eventuale volontà del club di derogare all'attuale tetto salariale.

Dybala potrebbe trasferirsi al Milan a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche il Milan su Paulo Dybala. Se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League, la società rossonera potrebbe ingaggiare l'argentino.

Sarebbe peraltro di fatto una "risposta" al possibile approdo di Kessié alla Juventus sempre a parametro zero a fine giugno. L'eventuale trasferimento di Dybala alla società rossonera non trova conferme fra i principali giornali sportivi. Sembra difficile infatti che il Milan possa garantire un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, a maggior ragione se non dovesse decidere (come sembra) di accontentare le richieste di Kessié, che chiede cifre inferiori rispetto all'argentino.

La Juventus intanto potrebbe ingaggiare un altro giocatore del Milan in scadenza a giugno. Parliamo di Alessio Romagnoli, il difensore potrebbe arrivare soprattutto in caso di cessione di Matthijs de Ligt, per il quale si parla di un interesse concreto del Chelsea.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale partenza a parametro zero di Paulo Dybala dipende evidentemente dall'incontro fra il giocatore e la Juventus previsto a febbraio.

Nel caso in cui non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto l'argentino potrebbe liberarsi a parametro zero.

Ci sarebbero a quel punto svariate società interessate al giocatore. Fra queste, oltre al Milan, si parla già da tempo del possibile interesse di Inter e Manchester City, che potrebbe accontentare il giocatore con un ingaggio importante.