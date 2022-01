La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Dopo Vlahovic la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con un giocatore di quantità, bravo anche negli inserimenti in area avversaria. Si è parlato molto del possibile arrivo di Denis Zakaria, nelle ultime ore però ci sarebbe un interesse concreto per Nahitan Nandez. L'uruguaiano potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il suo arrivo, però, dipende dalle cessioni e potrebbe concretizzarsi in caso di partenza di uno fra Arthur Melo e Bentancur.

Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Alvaro Morata: il Barcellona potrebbe cercare di acquistarlo in questi ultimi giorni di mercato. Non solo lo spagnolo, altro giocatore del settore avanzato che potrebbe lasciare la Juventus, non a gennaio ma a giugno è Paulo Dybala. L'argentino è in scadenza a fine stagione. L'incontro con l'agente sportivo del giocatore è previsto a febbraio. La Juventus potrebbe offrire lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione. Molti di meno rispetto all'intesa che sarebbe stata raggiunta qualche mese fa di 8 milioni più 2 milioni di euro di bonus a stagione.

Il giocatore Dybala potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno

Se non dovesse accettare l'offerta della Juventus, Paulo Dybala potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione. Una partenza importante non solo per motivi tecnici ma anche economici, considerando la valutazione di mercato dell'argentino fino a qualche stagione fa.

Nel 2019 Dybala era stato valutato circa 80 milioni di euro nello scambio di mercato che avrebbe portato lui al Manchester United e Romelu Lukaku alla Juventus. Fu l'argentino a non accettare l'offerta della società inglese per rimanere alla Juve. Intanto si attende solo l'ufficialità di Vlahovic, che dovrebbe arrivare venerdì o sabato.

Un acquisto importante, quello dell'oramai ex giocatore della Fiorentina, con la società bianconera che è pronta a investire circa 75 milioni di euro per il cartellino e 7 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Vlahovic potrebbe agevolare una cessione importante a giugno. Non ci riferiamo solo al possibile addio di Dybala, in scadenza di contratto, ma anche di quello di Matthijs De Ligt. Il difensore piace a diverse società, ovvero Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea. La sua partenza potrebbe garantire una somma di circa 80 milioni di euro. Se dovesse essere venduto, la società bianconera potrebbe acquistare un parametro zero. Piacciono Antonio Rudiger e Andreas Christensen del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.