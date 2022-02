La Juventus potrebbe essere una delle protagonista del Calciomercato estivo dopo esserlo stata anche nel mercato di gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic hanno sorpreso gran parte degli addetti ai lavori. Difficile aspettarsi che la società bianconera possa soprattutto anticipare l'acquisto della punta ex Fiorentina. Di certo, le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski hanno agevolato l'investimento per il giocatore. Si è parlato molto della possibile partenza anche di Alvaro Morata, soprattutto dopo l'arrivo di Vlahovic.

Il Barcellona avrebbe provato ad acquistarlo a gennaio ma alla fine lo spagnolo è stato confermato da società e da tecnico. Questo potrebbe significare minor minutaggio per Moise Kean, arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo nel calciomercato estivo. La punta italiana nel mercato di gennaio è stata avvicinata al Psg ma non è da scartare la possibilità che il suo ritorno nella società francese sia solo posticipato di qualche mese. Kean ha giocato la scorsa stagione in Francia dimostrando di essere molto utile al Paris Saint Germain e segnando diversi gol.

Il giocatore Kean potrebbe trasferirsi al Psg a giugno

Acquistato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro, la punta della Juventus con l'arrivo di Vlahovic potrebbe raccogliere sempre meno minutaggio agevolandone un'eventuale cessione nel calciomercato estivo. Difficile pensare che il classe 2000 possa accettare la panchina, a maggior ragione se avrà garanzie di impiego in altre società.

A tal riguardo, il Psg potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per il giocatore, anche in considerazione del fatto che Mauro Icardi, in estate, potrebbe essere ceduto. Kean potrebbe essere il sostituto dell'argentino e alla lunga diventare un titolare nel Paris Saint Germain. Il classe 2000 è attualmente in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton.

La Juventus potrebbe cedere il giocatore al Paris Saint Germain alla stessa somma risparmiando l'investimento sul cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro giovane per il settore avanzato. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed in caso di mancato prolungamento contrattuale con la società romana potrebbe partire a giugno.