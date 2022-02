Rinforzare difesa e centrocampo. La Juventus nel Calciomercato estivo potrebbe proseguire il mercato portato avanti a gennaio aggiungendo a Zakaria un altro investimento importante a centrocampo oltre all'arrivo di un difensore. Molto dipenderà dalle cessioni, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo. Si parla molto in questi giorni del futuro professionale di Matthijs de Ligt. Il difensore si trova molto bene alla Juventus e a Torino, come ha dichiarato di recente la sua compagna in un'intervista. Per questo potrebbe rimanere per almeno un'altra stagione.

A tal riguardo si parla di un possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con ingaggio di circa 8 milioni di euro netti a stagione più 4 milioni di euro di bonus. Se però dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro la Juventus potrebbe considerare la partenza del difensore. Dell'argomento ha parlato di recente Niccolò Ceccarini. Il giornalista sportivo ha dichiarato che se dovesse partire Matthijs de Ligt la Juventus potrebbe acquistare uno fra Nikola Milenkovic e Bremer. De due il primo nome sembra essere quello del giocatore della Fiorentina, anche perché in scadenza a giugno 2023 e che potrebbe arrivare a prezzo agevolato nel calciomercato estivo.

Il giornalista ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Milenkovic o di Bremer

''Milenkovic? Se parte De Ligt, la Juve vuole lui o Bremer. Ma i bianconeri non sono gli unici sul centrale serbo''. Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento al possibile acquisto da parte della Juventus di uno fra Nikola Milenkovic e Bremer.

Il difensore della Fiorentina hai il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro nel calciomercato estivo. Costa circa 35-40 milioni di euro il brasiliano del Torino dopo il recente prolungamento di contratto fino a giugno 2024. La Juventus però potrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista Rolando Mandragora, attualmente in prestito al Torino.

In tal caso potrebbe aggiungere una somma in contanti di circa 25-30 milioni di euro per arrivare al brasiliano. L'eventuale arrivo di un difensore però potrebbe dipendere dalla cessione o meno di de Ligt. Anche perché la Juventus potrebbe dare fiducia a diversi giovani il cui cartellino è già di proprietà della società bianconera.

I difensori giovani della Juventus

Parliamo di Federico Gatti, acquistato a gennaio della Juventus e in prestito al Frosinone fino a giugno, e di Radu Dragusin, la prima parte di stagione in prestito alla Sampdoria e da gennaio alla Salernitana. Il centrale rumeno sta giocando titolare ed è cresciuto molto negli ultimi match. Molto dipenderà anche dall'affidabilità fisica dei vari Bonucci e Chiellini, che in questa stagione hanno saltato diversi match per infortuni muscolari. Il capitano bianconero potrebbe lasciare il calcio giocato a giugno 2023.