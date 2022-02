La Juventus in queste ore è al JHotel e si sta preparando in vista della gara contro il Torino. Per questa partita, Massimiliano Allegri farà alcuni cambi di formazione anche perché martedì 22 febbraio ci sarà la Champions League. Il tecnico livornese, però, non rinuncerà al tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Infatti, tutti e tre gli attaccanti bianconeri sono stati provati tra i titolari nella rifinitura fatta alla Continassa. Per questa sfida, però, la Juventus non avrà a disposizione a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Infatti, quest'ultimo ha riportato un problema muscolare al polpaccio e non sarà a disposizione.

Rugani titolare

Per la gara contro il Torino, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione i suoi due senatori della difesa. Quello di stasera sarà il primo derby dopo dieci anni con l'assenza in contemporanea di Chiellini e Bonucci. Al loro posto ci sarà la coppia formata da Daniele Rugani e Matthijs de Ligt. Sulle fasce, invece, toccherà a Juan Cuadrado e Alex Sandro che giocheranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. Per questa sfida, inoltre, mancherà Danilo che è squalificato. I dubbi maggiori per Massimiliano Allegri sono a centrocampo dove ci sono diversi ballottaggi. L'unico certo del posto in mediana sembra essere Adrien Rabiot.

Mentre in cabina di regia è aperto il ballottaggio tra Manuel Locatelli e Arthur. In questo momento, però, il numero 27 juventino sembra essere in vantaggio sul brasiliano. Infatti, Locatelli, questa mattina 18 febbraio, è stato provato tra i titolari. A completare il reparto dovrebbe esserci Denis Zakaria che sembra favorito su Weston McKennie.

L'unico reparto della Juventus dove non ci saranno novità è l'attacco dove ci saranno Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Nuovo amore per Vlahovic?

In queste ore, però, non si parla solo di campo per Dusan Vlahovic.

Infatti, il numero 7 della Juventus avrebbe un nuovo amore e sarebbe l'ex Miss Italia Carolina Stramare. A rivelare la notizia è stata la rivista Novella 2000. Vlahovic e la Stramare avrebbero passato insieme anche i rispettivi compleanni. Il bomber serbo ha compiuto gli anni il 28 gennaio, mentre la modella ha festeggiato i suoi 23 anni il 27 gennaio. Inoltre, nei giorni scorsi, il settimanale "Chi" aveva rivelato che Vlahovic aveva interrotto la sua relazione con Maria Sole Pollio per concentrarsi sulla sua nuova avventura calcistica alla Juventus. Adesso non resta che attendere di capire se DV7 ha anche un nuovo amore.