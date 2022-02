La Juventus è al lavoro in questi giorni per un febbraio con diversi match impegnativi fra Champions League, Coppa Italia e campionato. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno dato ottimismo ai bianconeri, che cercheranno di arrivare fra le prime quattro in classifica e fino in fondo in Champions League. Sarà un mese importante anche per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca il nome di Paulo Dybala, che in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Niccolò Zaniolo. Le recenti dichiarazioni del direttore generale della Roma Fabio Pinto in merito al centrocampista italiano hanno alimentato indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile partenza del giocatore a giugno.

Il dirigente portoghese ha sottolineato come in caso di offerta importante Zaniolo potrebbe partire. Non è una novità il fatto che la Juventus sia interessata al giocatore. Si parla da diverse stagioni di un interesse concreto della società bianconera per il centrocampista. Gli infortuni che ha subito nelle ultime stagioni però, non hanno agevolato un suo eventuale approdo nella Juventus. Proprio la società bianconera potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla Roma per Zaniolo. Si tratta di Weston McKennie, che si sta dimostrando un giocatore molto importante per la Juventus in questa stagione.

La Juventus potrebbe offrire Weston McKennie per l'acquisto di Niccolò Zaniolo

Il centrocampista americano ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, per questo potrebbero bastare circa 10-15 milioni di euro in contanti per il centrocampista della Roma. Il giocatore piace molto alla società bianconera, potrebbe essere uno dei trequartisti di fascia insieme a Chiesa a supporto di Dusan Vlahovic.

E' stato lo stesso direttore generale della Roma Tiago Pinto ad alimentare una possibile partenza di Zaniolo. D'altronde la società romana vorrebbe monetizzare dalle cessioni anche perché difficilmente si qualificherà alla Champions League. Questo significherebbe mancati ricavi importanti, che avrebbe potuto agevolare un'eventuale conferma di Zaniolo.

Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2024, per questo un'eventuale cessione a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare in maniera importante dalla vendita del suo cartellino.

Il possibile mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Zaniolo potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Paulo Dybala. A tal riguardo è atteso l'incontro con la Juventus per il prolungamento di contratto. In caso di mancata intesa economica fra le parti, il giocatore lascerà a parametro zero la società bianconera. Fra le società interessate al giocatore ci sono il Manchester City e l'Inter.