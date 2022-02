La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio. Le problematiche della prima parte della stagione hanno agevolato l'acquisto di un centrocampista importante come Zakaria ma soprattutto quello di una punta brava a finalizzare le azioni da gol come Vlahovic. A questi bisogna aggiungere il difensore Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

L'arrivo dell'ex giocatore della Fiorentina avrebbe potuto facilitare la partenza di Alvaro Morata, per il quale si è parlato di un interesse concreto del Barcellona. Alla fine però la società catalana non ha trovato un'intesa con l'Atletico Madrid proprietaria del cartellino dello spagnolo.

Potrebbe essere un trasferimento posticipato a giugno, anche se l'Atletico Madrid vorrebbe ricavare 35 milioni di euro dal cartellino del giocatore. Ci sarebbe però anche il Siviglia interessato a Morata. Secondo la stampa spagnola però oltre ai catalani e agli andalusi anche una società italiana potrebbe fare un'offerta all'Atletico Madrid per lo spagnolo. Si tratta del Napoli, che con l'addio di Insigne e quello possibile di Mertens potrebbe effettuare un acquisto importante nel settore avanzato per supportare Osimhen.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi al Napoli a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Napoli potrebbe effettuare un'offerta importante per Alvaro Morata a giugno nel caso in cui la Juventus decidesse di non riscattare il cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid.

La valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, con il giocatore che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione.

Stipendio che che la società campana potrebbe garantirgli. Morata sarebbe il giocatore ideale per supportare Osimhen e i vari Lozano e Politano, anche perché lo spagnolo gradisce giocare vicino ad una punta di riferimento.

Come dicevamo però, molto dipenderà dalla volontà della Juventus di riscattare o meno il cartellino dello spagnolo in quanto la società bianconera ha un diritto di riscatto sul giocatore. La Juventus potrebbe decidere di riscattare il giocatore se la società spagnola diminuisse il prezzo del cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus aspetterà evidentemente la seconda parte della stagione per capire se acquistare a titolo definitivo il cartellino di Alvaro Morata. Intanto però è al lavoro anche per giugno per rinforzare centrocampo e difesa. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piacciono due giocatori del Milan, il centrocampista Frank Kessié e il difensore Alessio Romagnoli in scadenza di contratto a giugno.