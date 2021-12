La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero a tre anni dagli ultimi arrivi a titolo gratuito. Risalgono infatti all'estate 2019 gli ingaggi a parametro zero di due centrocampisti, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, dopo essere andati in scadenza rispettivamente con l'Arsenal e il Paris Saint Germain. Investimenti che però non hanno reso come ci si aspettava, soprattutto in considerazione dell'ingaggio da sette milioni di euro netti a stagione che ciascuno attualmente guadagna nella società bianconera. Sono diversi i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la rosa a giugno.

Per la difesa piacerebbero Rudiger e Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea, oltre ad Alessio Romagnoli del Milan. A centrocampo il preferito sembra essere Paul Pogba, che ha un contratto fino a giugno con il Manchester United. Sul francese però c'è l'interesse di diverse società. Inoltre l'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna non agevola un suo eventuale approdo nella società bianconera. Per questo si starebbe lavorando ad un altro nome. Quello di Franck Kessié, in scadenza con il Milan e che potrebbe 'accontentarsi' di un ingaggio da circa 8 milioni di euro. Somma sostenibile dalla società bianconera, soprattutto se dovessero esserci le cessioni di giocatori come Aaron Ramsey.

Il centrocampista Kessié potrebbe approdare alla Juventus a giugno

La Juventus a giugno potrebbe ingaggiare il centrocampista del Milan Kessié, in scadenza di contratto a fine stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui il Paris Saint Germain. L'ivoriano piace perché darebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero oltre al fatto che conosce molto bene il campionato italiano.

Inoltre avrebbe un ingaggio importante ma che la Juventus potrebbe pagare soprattutto se dovessero partire alcuni giocatori a gennaio o a giugno. Su tutti Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, che guadagnano rispettivamente circa 7 e 6 milioni di euro a stagione. A questi potrebbero aggiungersi Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Alex Sandro.

Il brasiliano piace al Real Madrid e potrebbe garantire una somma di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare un altro giocatore a parametro zero. Ci si riferisce a Denis Zakaria, il quale ha ufficializzato recentemente che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. La Juventus potrebbe acquistare una punta a gennaio. Uno dei giocatori seguiti per rinforzare il settore avanzato è Gianluca Scamacca, valutato dal Sassuolo circa 40 milioni di euro.