Questo sabato 5 febbraio alle ore 18 è previsto il fischio di inizio del derby della Madonnina tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

Un match che non ha bisogno di presentazioni e che in ogni stagione calcistica è sempre tra gli incontri più attesi da tutti gli appassionati del calcio italiano e internazionale. Oltre al Derby giocato nello stadio Meazza tra Milan e Inter, ci sarà un altro derby. Tra le due tifoserie. Sarà il “Derby della solidarietà” con i supporters nerazzurri e rossoneri che in questi giorni hanno raccolto beni per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita.

Il Derby della solidarietà

Oltre la rivalità. Gli Ultras di Milan e Inter si uniscono ai City Angels per un “Derby della Solidarietà” che ha l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità da distribuire poi ai senzatetto della città. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle tifoserie di entrambe le squadre e dimostra come, nonostante la forte rivalità all’interno del rettangolo di gioco, si possa essere "fratelli" fuori dal campo e uniti nel fare del bene per la comunità.

Durante questi giorni, i tifosi nerazzurri e quelli rossoneri hanno organizzato una raccolta di beni per i senzatetto di Milano (coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua e prodotti per l’igiene). Il derby tra le due tifoserie si terrà alle ore 14 presso il Gate 14, quando gli ultras consegneranno davanti allo stadio tutto quello che hanno raccolto ai City Angels.

Per l’occasione saranno presenti come testimonial del Derby della solidarietà i comici e attori Stefano Chiodaroli e Germano Lanzoni, il conduttore radiofonico e telecronista sportivo Giacomo Valenti e Mirko Mengozzi, speaker dell’Inter al Meazza. All'iniziativa si uniranno anche gli Ultras Milano dell'Olimpia Basket e la Curva del Milano Hockey: saranno dunque coinvolte tutte le tifoserie della città, anche di altri sport.

City Angels è associazione no profit di volontariato presente in 21 città italiane e tre svizzere che conta circa 600 volontari. I City Angels sono volontari di strada d'emergenza che assistono cittadini in difficoltà e chiunque necessiti di bisogno, cercando di comportarsi come "perfetti cittadini". Durante la pandemia l'associazione ha consegnato a casa la spesa e i farmaci ad anziani soli e disabili in tutte le città in cui erano presenti e distribuito mascherine e disinfettanti ai senzatetto.

Probabili formazioni Inter-Milan

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, manderà in campo il consueto 3-5-2. Gli interpreti della retroguardia dovrebbero essere, ancora una volta, Skriniar, De Vrij e Bastoni. La cerniera di centrocampo, invece, sarà presumibilmente composta da Perisic e Dumfries come esterni, con Brozovic, Barella e Calhanoglu che si posizioneranno in mezzo al reparto. Pochi dubbi, infine, sui titolari del reparto d'attacco, i quali dovrebbero essere Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dovrebbe affidarsi a un solido 4-2-3-1. Kalulu e Romagnoli dovrebbero piazzarsi al centro del reparto arretrato, con Theo Hernandez che agirà come terzino sinistro e Calabria che si posizionerà sul fronte destro.

La linea mediana dovrebbe avere come titolari Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti campo saranno probabilmente impiegati dal primo minuto Leao, Kessie e Saelemaekers. Il reparto offensivo sarà affidato all'unica punta a disposizione Olivier Giroud.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.