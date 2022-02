La Juventus con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic sembra aver ritrovato motivazione e risultati. Due vittorie ed un pareggio da quando l'ex punta della Fiorentina è diventato un giocatore bianconero e soprattutto tanti miglioramenti anche per i suoi compagni di squadra. Vlahovic sembra infatti aver contribuito ad incrementare il rendimento anche di giocatori come Dybala e Morata, con lo spagnolo dato per partente a gennaio ma alla fine rimasto in bianconero. Una delle esultanze di Vlahovic che fa fatto discutere è stata quella della linguaccia, che ha riportato indietro nel tempo, quando venne utilizzata in diverse situazioni dall'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero.

In particolar modo i tifosi bianconeri ricordano il gol realizzato dal Del Piero all'Inter con esultanza con la linguaccia diventata poi uno degli striscioni esposti all'Allianz Stadium di Torino.

Sul gesto dopo il gol di Vlahovic ha voluto parlare proprio Del Piero. A Sky Sport l'ex capitano della Juventus ha ironizzato sulla linguaccia di Vlahovic, affermando che chiederà al giocatore di pagargli una cena.

Alessandro Del Piero ha parlato dell'esultanza con la linguaccia di Dusan Vlahovic

'La linguaccia di Vlahovic dopo il gol? È stato un bel tuffo nel passato. Gli chiederò di pagarmi una cena e vi porto tutti così lo facciamo pagare di più… è partito alla grandissima'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero a Sky Sport.

L'ex capitano della Juventus ha commentato con ironia ma con piacere l'esultanza che Vlahovic ha utilizzato dopo il primo gol segnato con la Juventus nel match contro il Verona. L'ex capitano bianconero ne aveva già parlato nel post partita di Juventus-Verona, quando su Instagram scrisse in riferimento alla linguaccia: 'Dusan, impari in fretta'.

In questi giorni ha voluto anche aggiungere con ironia che la nuova punta della Juventus dovrà pagare la cena non solo a lui ma a tutti quelli che lavorano a Sky Sport.

La stagione fin qui disputata da Vlahovic con la Juventus

Un impatto importante quello di Vlahovic nella Juventus, per alcuni anche inaspettato, considerando il trasferimento ad una società che lotta per vincere.

La punta ha segnato fino ad adesso due gol in tre partite, uno contro il Verona e l'altro con il Sassuolo contro il Coppa Italia. Proprio il gol contro gli emiliani ha garantito l'accesso alle semifinali di Coppa Italia per la Juventus. Anche contro l'Atalanta è stato protagonista di una partita importante, avrebbe potuto segnare in due azioni da gol ma è stato molto bravo il portiere dei bergamaschi Sportiello, che fatto delle parate decisive. La speranza per la Juventus è che Vlahovic sia decisivo non solo in campionato ed in Coppa Italia ma anche in Champions League, a partire dagli ottavi di finale contro il Villareal.