È tempo di ritornare in campo in Serie B per il secondo turno infrasettimanale di febbraio. Il Crotone sfiderà all'Ezio Scida il Cosenza con in palio l'orgoglio e punti salvezza. La gara in programma mercoledì 23 febbraio alle ore 18:30 metterà in palio anche il futuro della panchina degli squali. In caso di sconfitta il tecnico Francesco Modesto potrebbe essere esonerato per la seconda volta in questa stagione. Tre sarebbero i nomi ipotizzati per la sua successione.

Crotone, Modesto si gioca tutto

Al netto delle difficoltà di classifica e del malcontento tra la tifoseria, per Francesco Modesto la gara contro il Cosenza potrebbe valere la panchina.

Il tecnico del Crotone è chiamato a vincere, forse neppure un pareggio lo metterebbe al riparo da un nuovo addio alla squadra rossoblù. Nelle ultime ore alcuni nomi sarebbero emersi in caso esonero, tra questi ci sarebbero Roberto Boscaglia, Alessandro Nesta e Davide Dionigi, allenatore con un passato anche da calciatore con la maglia del Crotone. L'arrivo di un nuovo mister andrebbe di fatto a fare gettare le basi per un'eventuale ripartenza in Serie C.

Rossoblù in zona retrocessione

Con il pareggio conseguito dal Vicenza sul campo della Cremonese nell'anticipo della 25esima giornata, il Crotone è sceso attualmente in penultima posizione. Una zona di classifica difficile che porterebbe gli squali a retrocedere direttamente a fine campionato.

I rossoblù mancano ormai dalla terza serie dal torneo di Serie C 2008-2009, quando la squadra allenata da Francesco Moriero vinse la finale Playoff contro il Benevento ottenendo una promozione miracolosa e fondamentale per una società che in quegli anni viveva difficoltà economiche. Scendere di categoria porterebbe inoltre come inevitabile conseguenza il ridimensionamento del progetto sportivo del club che solo lo scorso anno militava in Serie A.

Crotone, Serie B da salvaguardare

Le prossime gare potrebbero tracciare il futuro della società del Crotone. Non solo il Derby contro il Cosenza, anche le prossime sfide contro Alessandria e Pisa andranno a fornire importanti riscontri. Servirà quindi vincere e farlo subito. In questo senso nella gara contro il Cosenza il Crotone sarà chiamato alla vittoria interrompendo un digiuno di successi che prosegue dall'ultima gara del 2021, quando il Crotone vinse per 4-1 contro il Pordenone.

Inoltre gli squali nelle ultime quattro giornate hanno dovuto fare i conti con una scarsa vena realizzativa, con il gol che manca ormai da quattro giornate, dalla trasferta del "Tardini" in casa del Parma, match concluso con il risultato finale di 1-1.