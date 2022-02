La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler acquistare soprattutto giovani di qualità, con l'idea di cercare di vincere subito ma anche di costruire per il futuro. Non è un caso l'arrivo dei vari De Ligt, McKennie, Chiesa, Locatelli, Kean, anche si è aggiunto nel mercato di gennaio quello di Dusan Vlahovic. Tutti giovani che potrebbero rappresentare la Juventus del futuro. La società bianconera potrebbe continuare ad investire in questa modalità anche nel Calciomercato estivo, soprattutto per quanto riguarda il settore avanzato. Si è parlato molto in questi giorni dell'interesse concreto per il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo e per la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori, quest'ultimo protagonista nella vittoria degli emiliani in campionato contro l'Inter.

A questi si è aggiunto un altro nome che si sta mettendo in evidenza nel campionato tedesco. Ci si riferisce a Florian Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen che può giocare anche nel tridente offensivo come punta di fascia. In questa stagione nonostante sia un classe 2003 sta già dimostrando di essere un giocatore importante per la società tedesca e la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Il centrocampista Wirtz potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il giocatore del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, uno dei migliori giovani del campionato tedesco. Il classe 2003 sta disputando una stagione importante ed il suo prezzo di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Investimento importante ma la Juventus potrebbe attutirlo grazie alle cessioni. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a giugno. Fra questi spicca Adrien Rabiot, il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe partire per circa 20 milioni di euro. La Juventus andrebbe ad alleggerire anche in maniera importante il monte ingaggi, considerando che il francese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Le possibili cessioni di giugno

La Juventus potrebbe cedere diversi giocatori nel calciomercato estivo per agevolare i rinforzi di qualità. Abbiamo parlato della possibile partenza di Adrien Rabiot, al francese potrebbero aggiungersi anche Arthur Melo e Alex Sandro. Entrambi i brasiliani non sarebbero considerati importanti da Allegri, soprattutto il centrocampista non è riuscito ad incidere ogni volta che è stato impiegato dal tecnico toscano.

Dalla partenza di Arthur Melo potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro, il terzino invece partirebbe soprattutto per il contratto in scadenza a giugno 2023. Cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua eventuale partenza. Potrebbe trasferirsi al Wolverhampton, che potrebbe offrire circa 12 milioni di euro.