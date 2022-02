La Juventus, dopo il mercato di gennaio importante, potrebbe confermarsi anche nel Calciomercato estivo. Servono rinforzi non solo nel settore avanzato e a centrocampo ma anche in difesa, considerando le problematiche fisiche di Bonucci e Chiellini. La società bianconera, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Piace Alessio Romagnoli che però, secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe trasferirsi alla Lazio. Si valutano anche i giocatori che hanno il contratto con le rispettive società fino a giugno 2023 e come tali con un prezzo di mercato agevolato.

Fra questi, spicca Stefan de Vrij, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con l'Inter. Da mesi si parla di una sua possibile cessione nel calciomercato estivo, soprattutto all'estero. Negli ultimi giorni, però, diversi giornali sportivi confermano l'interesse della Juventus per il difensore. La società bianconera potrebbe essere agevolata dagli ottimi rapporti professionali con l'agente del giocatore, Mino Raiola. Il problema è che l'Inter non vorrebbe cedere De Vrij ai bianconeri, Per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire come contropartita tecnica un giocatore gradito ad Inzaghi per l'acquisto del difensore. Si tratta di Adrien Rabiot.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e De Vrij

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il centrocampista Adrien Rabiot all'Inter come contropartita tecnica per l'acquisto di Stefan de Vrij. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbero lasciare le rispettive società durante il calciomercato estivo.

Il francese piace all'Inter, il problema è rappresentato dall'ingaggio che attualmente guadagna il centrocampista che non agevola un eventuale scambio di mercato. Rabiot ha uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione e dovrebbe accettare una diminuzione importante per trasferirsi all'Inter. La Juventus, però, potrebbe provare ad acquistare De Vrij anche nel caso in cui Rabiot non dovesse trasferirsi nella società nerazzurra, offrendo circa 20 milioni di euro per il cartellino del difensore.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo ad inizio articolo valuta anche rinforzi importanti a centrocampo ed in difesa. Molto dipenderà dalle cessioni, ma potrebbe comunque arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che quindi migliori la qualità del centrocampo bianconero. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.