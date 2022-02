La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato di gennaio acquistando non solo il centrocampista Denis Zakaria e la punta Dusan Vlahovic ma anche uno dei difensori rivelazione della Serie B. Parliamo di Federico Gatti, protagonista di una prima parte di stagione importante con il Frosinone e che rimarrà nella società laziale in prestito fino a giugno. Gatti era stato vicino al trasferimento al Torino, alla fine però la società bianconera è stata più veloce ed è riuscita ad anticipare tutti. Investimento importante per il difensore da circa 9 milioni di euro, con la garanzia però di una conferma fino a giugno al Frosinone.

In una recente intervista a La Stampa il difensore non ha nascosto tutta la sua felicità per il suo trasferimento alla Juventus, raccontando anche il fatto che avesse ricevuto la telefonata di Juric che gli ha spiegato come sarebbe stato impiegato nel Torino. Ufficializzato il trasferimento alla Juventus c'è stato il confronto anche con due riferimenti della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che gli hanno dichiarato che adesso non può sbagliare.

Il difensore Federico Gatti ha parlato del suo trasferimento alla Juventus a gennaio

'Ho sentito Juric al telefono ed ho ricevuto una scossa di adrenalina incredibile perché è un grande motivatore'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti in riferimento alla telefonata ricevuta dal tecnico del Torino prima che il difensore venisse ufficializzato dalla Juventus.

L'attuale giocatore del Frosinone in un'intervista a La Stampa ha dichiarato che suo nonno, che tifa il Torino, lo ha accolto dopo le visite alla Continassa in lacrime perché felice per lui. Gatti ha parlato anche del confronto che ha avuto con Bonucci e Chiellini aggiungendo: 'Mi hanno detto che adesso non posso più sbagliare'.

La stagione disputata fino ad adesso da Federico Gatti

Il difensore Federico Gatti compirà 24 anni a giugno, pochi giorni dopo sarà alla Continassa per il ritiro estivo della Juventus e potrebbe essere subito scambiato con Bremer del Torino. La società bianconera lo ha acquistato nel mercato di gennaio dal Frosinone, lasciandolo in prestito nella società laziale fino a giugno.

È stato anche Massimiliano Allegri a parlare di Gatti sottolineando come si tratta di un acquisto importante considerando quello che sta dimostrando in Serie B. Un match disputato in Coppa Italia e soprattutto 22 match giocati in Serie B con 4 gol ed un assist decisivo ad un suo compagno. Grazie anche alle prestazioni importanti del difensore la squadra di Grosso è in lotta per i playoff per la promozione in Serie A. Cercherà di dare il suo contributo in un campionato equilibrato come quello della Serie B.