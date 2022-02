La Juventus potrebbe decidere di rinforzare diversi settori in estate. Molto dipenderà dalle cessioni ma secondo le ultime notizie di mercato potrebbero partire almeno cinque giocatori a giugno. Alex Sandro, Adrien Rabiot, Moise Kean, Arthur Melo e Alvaro Morata non sembrano certi di una riconferma, oltre a loro è da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Per quanto riguarda gli acquisti, oltre all'arrivo di un difensore e di un centrocampista potrebbe arrivare un'alternativa a Dusan Vlahovic. Sono quattro i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato.

Piace Eric Maxim Choupo-Moting, punta del Bayern Monaco che sta dimostrando di essere molto utile ogni volta che viene schierato dal tecnico Nagelsmann. Nel campionato italiano piace Mattia Destro, che anche in questa stagione sta dando un buon contributo nel finalizzare le azioni da gol, anche se il Genoa sta avendo non poche problematiche dal punto di vista dei risultati e lotta per la permanenza in Serie A. Piacciono anche Luka Jovic del Real Madrid, che però ha una valutazione di mercato importante, e Luuk de Jong, giocatore del Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe non riscattare il cartellino di Alvaro Morata a giugno.

Molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalla volontà di diminuire le richieste di 35 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dello spagnolo. La società bianconera starebbe valutando però già delle alternative e potrebbe arrivare un vice Vlahovic. Sono quattro i nomi seguiti, piace Mattia Destro del Genoa, in scadenza di contratto con la società ligure a giugno.

Costerebbero di più le alternative Choupo-Motin del Bayern Monaco, Luka Jovic del Real Madrid e Luuk de Jong del Barcellona, non tanto e non solo di cartellino ma anche di ingaggio.

La stagione disputata fino ad adesso da Destro con il Genoa

La stagione disputata fino ad adesso dalla punta del Genoa Mattia Destro è stata notevole, soprattutto in considerazione dei match giocati e dei gol segnati.

In 18 partite ha segnato 9 gol, fornendo anche un assist decisivo ad un suo compagno. Il Genoa spera che possa dare un contributo importante da qui a fine stagione per la permanenza dei liguri in Serie A. Rimanendo in tema mercato della Juventus, potrebbe partire Moise Kean. Il giocatore potrebbe essere riscattato in anticipo (attualmente è in prestito dall'Everton) e ceduto al Paris Saint Germain. Al suo posto potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.