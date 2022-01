Dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe acquistare un altro giovane di qualità per il centrocampo, anche se ciò difficilmente avverrà in questi ultimi giorni di gennaio, mentre è più probabile che succeda in previsione di giugno. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è Ryan Gravenberch, giocatore 19enne dell'Ajax. Già nazionale olandese, il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2023, proprio per questo la società olandese non potrà chiedere una somma eccessiva per cederlo. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 40 milioni di euro ma a giugno potrebbe diminuire a circa 30 milioni di euro.

Ci sono però diverse società interessate al giocatore, per questo la Juventus potrebbe cercare di acquistarlo nell'immediato per averlo poi a giugno. In questo modo eviterebbe un'eventuale sfida di mercato con altre società. Ad agevolare il possibile approdo di Gravenberch alla Juventus durante il Calciomercato estivo potrebbe essere Mino Raiola, agente sportivo del centrocampista e che da anni ha un rapporto professionale positivo con la società bianconera.

Gravenberch potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe anticipare l'acquisto di Gravenberch. Il centrocampista arriverebbe in estate, ma la società bianconera potrebbe trovare già in queste settimane un'intesa economica con l'Ajax e con il giocatore.

In questo modo eviterebbe eventuali sfide di mercato nel calciomercato estivo con società importanti che non avrebbero problemi a investire in maniera decisa sul mercato.

Il 19enne è già un nazionale olandese, porterebbe fisicità e qualità a un centrocampo come quello bianconero che ha bisogno di rinforzi. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 40 milioni di euro, ma avendo il contratto in scadenza a giugno 2023 la Juventus potrebbe acquistarlo per circa 30 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Ryan Gravenberch è solo uno dei giocatori giovani seguiti dalla Juventus per il calciomercato estivo.

La Juve potrebbe attingere al mercato dei parametri zero soprattutto per il settore difensivo. Un nome particolare che piace per il reparto arretrato è Alessio Romagnoli, anche lui come Gravenberch gestito da Mino Raiola. Il giocatore potrebbe lasciare il Milan a parametro zero a giugno. Sarebbe in prospettiva il sostituto ideale di Giorgio Chiellini, che va in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.