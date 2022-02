La Juventus è al lavoro per decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Gran parte del mercato estivo dipenderà dalla conferma o meno dei vari Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. La società bianconera dovrà rinforzare difesa e centrocampo, anche se i nomi prima menzionati dovessero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. L'età avanzata di Bonucci e Chiellini e le prestazioni non ideali a centrocampo di Rabiot potrebbero agevolare un acquisto importante in difesa ed uno a centrocampo.

A proposito di settore difensivo, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Bremer. Protagonista di una grande stagione con il Torino, il brasiliano ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la società piemontese fino a giugno 2024. Un modo per confermare l'importanza del giocatore per il Torino, ma anche per rivalutare il suo prezzo di mercato. A tal riguardo, attualmente potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro. Fra le società interessate ci sarebbe non solo la Juventus ma anche il Milan e l'Inter. La società bianconera potrebbe utilizzare come contropartita tecnica Rolando Mandragora, centrocampista in prestito al Torino proprio dalla Juventus e che potrebbe essere riscattato per circa 9 milioni di euro dalla società piemontese.

Il giocatore Mandragora possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Rolando Mandragora oltre all'aggiunta di una somma in contanti per l'acquisto di Bremer. Il difensore brasiliano sta dimostrando in questa stagione di essere un difensore importante.

La prestazione fornita contro la Juventus nel marcare Vlahovic ha confermato i miglioramenti del brasiliano, che è valutato circa 40 milioni di euro. Somma che difficilmente sarà spesa dalla Juventus ma anche dalle altre società che sono interessate al suo acquisto. I bianconeri però, come dicevamo, potrebbero inserire nella eventuale trattativa il cartellino di Mandragora con l'aggiunta di circa 20 milioni di euro per il brasiliano.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di un difensore centrale potrebbe concretizzarsi anche se dovesse essere confermato Matthijs de Ligt. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore della Juventus vorrebbe rimanere nella società bianconera. Per questo la Juventus potrebbe offrirgli un prolungamento di contratto fino a giugno 2026 a circa 8 milioni di euro netti a stagione più 4 milioni di euro di bonus. Per quanto riguarda invece l'acquisto del centrocampista, piace molto Paul Pogba oltre a Ryan Gravenberch. Tutti giocatori che hanno Mino Raiola come agente sportivo.