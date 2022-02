La Juventus contro il Villareal ha messo in evidenza un bel gioco nei primi 60 minuti, per poi schierarsi in maniera difensiva per la parte finale del match. Un atteggiamento che ha agevolato evidentemente il pareggio degli spagnoli dopo che Vlahovic nei secondi finali aveva segnato il gol del vantaggio. La Juventus di questa stagione sembra mancare di qualità a centrocampo e di chi costruisce gioco, lo ha sottolineato anche Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo ha dichiarato che l'acquisto di Vlahovic è stato importante perché ha migliorato la Juventus nelle azioni da gol ma secondo lui manca chi costruisce il gioco.

Sconcerti ha sottolineato che l'arrivo di Zakaria non risolve i problemi a centrocampo in quanto lo svizzero è solo un'alternativa a Bentancur, ceduto al Tottenham. Il più completo dei giocatori che è schierato sulla mediana è Locatelli ma per il giornalista sportivo è in una posizione troppo distanza dal settore avanzato e questo non aiuta nella costruzione del gioco. Secondo Sconcerti la Juventus impiega molto tempo a costruire azioni offensive proprio perché non c'è un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Per questo il giornalista sportivo ha definito la Juventus una squadra incompleta.

Mario Sconcerti ha parlato delle problematiche nell'impostazione di gioco della Juventus

'Vlahovic è una punta importante e lo sta dimostrando, ma l’altro grande problema della Juve è rimasto invariato: chi porta i palloni al gioco offensivo?'.

Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento alla Juventus dopo il match disputato in Champions League contro il Villareal. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: 'Zakaria non credo c'entri con il rafforzamento della Juventus, è sulla linea di Bentancur, si è pensato di guadagnare cedendo il centrocampista uruguaiano'.

Sconcerti ha voluto elogiare Vlahovic sottolineando: 'Con quel poco che gli arriva Vlahovic è eccezionale, Morata equilibra la squadra ma adesso trova ancora di meno la porta'. Su Dybala invece il giornalista sportivo ha sottolineato che è una punta e che migliora la qualità del gioco ma i continui infortuni muscolari non lo aiutano ad essere importante per la Juventus.

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Sconcerti trovano conferma dalle indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi. La Juventus potrebbe acquistare nel calciomercato estivo un giocatore di qualità per il centrocampo. A tal riguardo si parla molto di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Il francese arriverebbe a parametro zero ma dovrà accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna nella società inglese, ovvero circa 14 milioni di euro a stagione.