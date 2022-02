La Juventus in queste ore si sta preparando in vista della partita contro l'Empoli. Per questa sfida Massimiliano Allegri sarà in emergenza viste le assenze di Federico Chiesa, Weston McKennie, Kaio Jorge, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Alex Sandro e Daniele Rugani. Dunque, il tecnico livornese dovrà fare di necessità virtù e soprattutto dovrà anche valutare se c'è qualche giocatore che ha bisogno di riposo. Anche perché la Juventus martedì 2 marzo sarà di nuovo in campo in Coppa Italia. Per la partita contro la Fiorentina, i bianconeri potrebbero ritrovare Paulo Dybala, come ha rivelato Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Mentre per la partita contro l'Empoli potrebbe esserci una novità in attacco e il tecnico livornese potrebbe affidarsi a Moise Kean per fare riposare Alvaro Morata.

Diverse defezioni per la Juventus

In questo periodo la Juventus è falcidiata dagli infortuni, ma Massimiliano Allegri non si perde d'animo. Il tecnico livornese, per la prossima settimana, spera di ritrovare almeno Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino sta recuperando bene come ha spiegato lo stesso allenatore della Juventus: "Bernardeschi vediamo la prossima settimana ma sta procedendo bene". Mentre Dybala potrebbe rientrare in Coppa Italia come ha rivelato Allegri: "Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina".

Dunque, almeno, per la gara contro l'Empoli, l'infermeria juventina resterà piena e la formazione sembra praticamente fatta. In porta verrà confermato Wojciech Szczesny. Davanti a lui sulla destra ci sarà Danilo, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, mentre a sinistra Mattia De Sciglio sembra favorito su Luca Pellegrini.

A centrocampo Denis Zakaria e Adrien Rabiot sembrano certi del posto, ma resta da capire chi agirà in cabina di regia. Al momento è aperto il ballottaggio tra Manuel Locatelli e Arthur, con il brasiliano che sembra leggermente favorito. In attacco, invece, le alternative scarseggiano e Massimiliano Allegri dovrà dirottare in avanti Juan Cuadrado.

Insieme al colombiano ci sarà certamente Dusan Vlahovic. Mentre il terzo posto del tridente bianconero se lo contendono Moise Kean e Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe riposare per poi essere titolare in Coppa Italia.

Allegri parla di Kean

In questa stagione, Moise Kean non ha dato le risposte sperate e adesso il suo futuro sembra essere in bilico. Il numero 18 della Juventus, però, potrebbe avere una chance nella gara contro l'Empoli. Proprio di Moise Kean ne ha parlato Massimiliano Allegri: "È un giocatore che comunque quando gioca ha sempre occasioni per fare gol, su questo sono molto sereno".