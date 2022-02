Il Calciomercato estivo potrebbe regalare delle trattative di mercato molto interessanti. Gran parte delle società potrebbero attingere ai parametri zero, sono infatti diversi i giocatori di qualità che potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con le rispettive società.

Fra i nomi principali gran parte sono difensori, basti ricordare i vari Antonio Rudiger, Alessio Romagnoli e Jason Denayer. Il giocatore del Lione è parte integrante della nazionale del Belgio: è un classe 1995 e rappresenterebbe un acquisto utile per il presente e per il futuro.

Può giocare come difensore centrale ma anche come terzino, inoltre in diversi match è stato impiegato anche davanti alla difesa. In questa stagione ha disputato finora 14 match con il Lione, ha segnato 3 gol e fornito un assist. Di recente della situazione contrattuale del difensore belga ha parlato anche il presidente del Lione Aulas, sottolineando di avergli offerto il prolungamento di contratto e che aspetta una risposta dal giocatore. Su Denayer ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di Napoli, Newcastle e Barcellona.

Denayer potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Jason Denayer a parametro zero a giugno.

Il difensore belga piace molto alla società bianconera perché sarebbe un investimento interessante per il presente e per il futuro. Considerando che si parla di una possibile cessione di De Ligt, il difensore del Lione potrebbe essere un rinforzo ideale. La sua valutazione di mercato attuale è di 20 milioni di euro, ma essendo in scadenza di contratto a giugno potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero dal 1 luglio.

Denayer è solo uno dei giocatori che piacciono alla Juventus per la difesa. Da tempo circola il nome di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Il difensore però vorrebbe un ingaggio importante da circa 12 milioni di euro a stagione. Ha invece uno stipendio minore Alessio Romagnoli, che potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione.

La carriera professionale di Jason Denayer

Il difensore Jason Denayer è cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht prima di essere acquistato all'età di 18 anni dal Manchester City. Ha disputato diverse stagioni in prestito, prima al Celtic, poi al Galatasaray, al Sunderland e ritorna nella società turca nel 2017-2018. Nel 2018 viene ceduto dal Manchester City al Lione per circa 10 milioni di euro più bonus, sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2022: dal 2019-2020 è pure il capitano della squadra francese.