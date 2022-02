Il Calciomercato estivo 2022 potrebbe essere uno dei più interessanti delle ultime stagioni. Tanti giocatori di qualità sono in scadenza di contratto con le rispettive società e potrebbe fare una nuova esperienza professionale. In Italia ad esempio si parla molto di Paulo Dybala, che in queste settimane dovrebbe incontrare la società bianconera per il prolungamento di contratto. Anche Kylian Mbappé è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, ma secondo le ultime notizie di mercato potrebbe trasferirsi a parametro zero al Real Madrid.

La società spagnola potrebbe invece lasciar partire il centrocampista Isco, lo spagnolo difficilmente prolungherà il contratto in scadenza a giugno. Il 30enne recentemente è stato schierato spesso da Carlo Ancelotti, ma non sembra esserci la volontà di confermarlo per il futuro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Siviglia, ma piace anche in Italia, in particolar modo a Milan e a Juventus. È un giocatore che piace molto ad Allegri e migliorerebbe molto la qualità del centrocampo bianconero. Isco è una mezzala offensiva che può giocare anche come trequartista, bravo soprattutto nel fornire assist.

Isco potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Isco a fine stagione.

Lo spagnolo piace molto alla società bianconera, anche perché in scadenza di contratto a giugno. Sarebbe un acquisto molto utile, considerando le problematiche riscontrate dalla Juventus in questa stagione. Isco migliorerebbe l'impostazione di gioco, diventando un supporto molto importante al settore avanzato bianconero. Attualmente però, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe soprattutto il Siviglia sul giocatore.

Si è parlato nei mesi scorsi pure di un interesse concreto del Milan, il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio importante che guadagna il centrocampista spagnolo.

La stagione fin qui disputata da Isco dimostra come non sia considerato un giocatore centrale da Carlo Ancelotti: infatti non ha disputato nessun match in Champions League, mentre ha totalizzato 11 presenze con un gol nel campionato spagnolo, a cui bisogna aggiungere tre match giocati in Coppa del Re con un gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero rinforzando soprattutto la difesa. Molto dipenderà dal futuro professionale di Matthijs de Ligt, se il giovane olandese dovesse partire la società bianconera potrebbe rinforzarsi acquistando anche due difensori (oltre a Gatti, già tesserato e pronto ad arrivare da luglio). Se invece de Ligt dovesse rimanere la Juventus potrebbe ingaggiare il solo Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Il difensore piace perché in prospettiva potrebbe sostituire Chiellini, in scadenza con la società bianconera a giugno 2023.