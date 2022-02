La Juventus ha vinto un match impegnativo contro il Verona. Grandi meriti vanno ai nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic, che hanno segnato i due gol con i quali i bianconeri hanno superato i veneti. Tutta la squadra sembra aver beneficiato dei nuovi innesti, evidente anche come l'entusiasmo dell'Allianz Stadium abbia contribuito a dare motivazione ulteriore ai bianconeri che saranno impegnati in diversi match difficili a febbraio. Protagonista della partita è stato anche Alvaro Morata, avvicinato al Barcellona nel mese di gennaio. Lo spagnolo era stato vicino al trasferimento nella società catalana.

Decisiva la mancata intesa fra Atletico Madrid proprietario del cartellino di Morata e il Barcellona. Alla fine Morata è rimasto alla Juventus, nell'intervista post partita contro il Verona ha sottolineato che sia Allegri che la società gli hanno confermato la fiducia. Proprio questo ha contribuito a dargli la serenità per rendere al meglio.

Lo spagnolo ha parlato anche dell'acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic, sottolineando di essere felice che sia arrivato nella società bianconera.

Il giocatore Morata ha parlato nel post partita di Juventus-Verona

'Il Mister e la società mi hanno fatto sentire la loro fiducia e credo sia una cosa fondamentale, mi ha fatto molto piacere anche sentire l’affetto dei tifosi'.

Queste le dichiarazioni di Alvaro Morata nel post partita di Juventus-Verona. Lo spagnolo è stato uno dei migliori nella vittoria contro i veneti, fornendo anche l'assist decisivo per il gol del 2 a 0 del nuovo acquisto Denis Zakaria. Lo spagnolo al momento della sostituzione è stato applaudito in maniera decisa dai sostenitori bianconeri, un affetto particolarmente gradito dal giocatore come sottolineato nell'intervista.

Evidente come anche l'impatto dei nuovi arrivati Zakaria e Vlahovic siano stati molto importanti. Lo spagnolo ha voluto parlare dell'ex Fiorentina aggiungendo: 'Sono felice del suo arrivo: è un grandissimo giocatore, sa fare tutto e ci troviamo bene'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe riscattare Alvaro Morata a giugno pagando 35 milioni di euro.

Lo spagnolo ha dimostrato che con un riferimento offensivo come Vlahovic rende molto meglio che non da punta centrale. Difficile però che la società bianconera spenderà tale somma per acquistarlo a titolo definitivo. Potrebbe incontrare la società spagnola per valutare un eventuale prezzo minore. La Juventus spenderebbe 20 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 20 milioni di euro già pagati nelle ultime due stagioni per il prestito del giocatore. Sarebbe una valutazione di mercato giusta anche in considerazione del fatto che a causa della pandemia da coronavirus i prezzi dei cartellini dei giocatori si sono svalutati nelle ultime due stagioni.